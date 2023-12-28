Зимой кожа лица постоянно подвергается температурному стрессу. Возникают раздражения, кожа становится сухой и шелушится. К счастью, с этим поможет справиться правильный уход.

© Freepik

Но не стоит забывать, что хорошая кожа — это не только результат косметических процедур, но и сбалансированное питание, потребление необходимого количества воды и жидкости в день.

Видео дня

О том, как подготовить кожу к макияжу зимой, — в материале «Рамблера».

Шаг 1: Очистите лицо с помощью очищающего масла

Первый шаг в любой хорошей зимней процедуре по уходу за кожей — это ее очищение. Очищающее масло идеально подходит для этого, поскольку оно увлажняет кожу в процессе умывания, делая ее мягкой и гладкой.

Шаг 2: Нанесите на кожу увлажняющую сыворотку или масло для лица

Сыворотки и масла для лица — неотъемлемая часть любого ухода за кожей, особенно в зимние месяцы. Они помогают удерживать влагу и питать кожу, делая ее мягкой, эластичной и сияющей.

Шаг 3: Нанесите увлажняющий крем для лица

Когда температура начинает падать и наступают суровые зимние ветра, важно скорректировать свой уход за кожей, чтобы сохранить ее здоровой и увлажненной. Одним из важнейших этапов зимнего ухода за кожей является нанесение увлажняющего крема для лица. Крем не только обеспечивает мгновенное увлажнение, но и помогает коже сохранять свежесть в течение всего дня.

Использование увлажняющего крема в зимней процедуре ухода за кожей поможет предотвратить сухость и шелушение кожи и разгладить мелкие морщинки. Более насыщенные формулы лучше подходят для зимних месяцев, когда кожа нуждается в дополнительном увлажнении.

Шаг 4: Подготовьте основу с помощью праймера

Многие ошибаются, думая, что одного увлажняющего крема достаточно, чтобы подготовить кожу к нанесению макияжа. Однако использование праймера — важный шаг в достижении безупречного макияжа. Хороший праймер — это идеальная подготовка кожи перед макияжем, поскольку он разглаживает кожу, минимизирует поры и помогает косметике держаться дольше. Используя праймер, вы создадите гладкую основу под макияж, которая поможет ему выглядеть безупречно в течение всего дня.

Шаг 5: Спрей для фиксации макияжа

Последний шаг в уходе за кожей перед макияжем — дополнительное увлажнение. После того как вы нанесли увлажняющий крем и праймер, настало время придать коже дополнительный заряд влаги с помощью спрея для закрепления макияжа. Лучше всего использовать спрей с витамином С, гиалуроновой кислотой и эфирными маслами, — это идеальное средство для освежения и увлажнения кожи перед нанесением макияжа.