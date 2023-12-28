Лучший цвет маникюра для зимы

В самые холодные недели года мысль о том, чтобы закутаться и выйти из дома, никак не вдохновляет. А уж наряжаться для этого кажется еще менее привлекательным. Колючие снежинки на ресницах — главный убийца образа, а ледяной зимний ветер все равно сделает ваши щеки румяными, верно?

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Но есть веская причина добавить немного цвета в свой образ — новогодние праздники и каникулы. И ваши ногти идеально подходят для того, чтобы стать акцентом цвета этой зимой.

В трендах — возвращение к классике

И в форме, и в цветовой гамме. Давно, к счастью, прошли времена ногтей устрашающей длины, щедро украшенных блестками и стразами по принципу «дорого-богато». Вместо этого профессионалы и эксперты по красоте обращают внимание на минималистичные формы, короткую длину и классические оттенки. Самый интересный и модный из них — Cherry Cola. Это не традиционная вишня и ненасыщенный коричневый, который тоже смотрится интересно в сочетании со светлой зимней кожей. Это нечто среднее, очень сложный, глубокий и интересный оттенок, который подходит любому цветотипу.

Идеально для зимы