Мода 2024: главные тренды женской и мужской моды

Разбираем тенденции и учимся внедрять их в жизнь.

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Мода — это искусство, которое не только отражает культурные аспекты общества, но и служит ключом к раскрытию индивидуальности. Линии, эксперименты с цветами, игра текстурами — всё это создает уникальный язык, на котором может говорить каждый человек.

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Постоянная эволюция моды влияет на нашу повседневную жизнь, делая нас свидетелями потрясающих трансформаций в стиле и восприятии нашего внешнего вида.

Вместе с fashion-экспертом Ольгой Денегой разбираемся в том, какие главные тренды ждут нас в 2024 году.

«Какие тенденции будут актуальны? Что мы уже видели в прошлых сезонах, а что поразит воображение своей новизной? Разбираем и женскую, и мужскую одежду. А также рассуждаем на тему глобальных тенденций. Как будут развиваться индустрия моды и соответствующие производства?»

Мужская мода 2024 года: общие тенденции

Мужскую моду в 2024 году ждут изменения в стиле и фасонах. В рамках текущего осенне-зимнего сезона актуальны комбинированные образы, в которых смешиваются классика и спорт. Одежда становится более практичной и универсальной, позволяя мужчинам легко менять деловой стиль на более повседневный.

Цвета играют ключевую роль в новом сезоне. Яркие и выразительные оттенки (особенно неоновые) будут в центре внимания. Совершенно не обязательно облачаться в цвета «вырви глаз» полностью. Но они дают прекрасную возможность сделать акцент.

Обратить внимание стоит и на главный цвет года — персиковый. Да, мужчины тоже могут позволить себе этот нежный оттенок. Рубашка, худи, футболка — вот самые безопасные варианты трансляции персикового. Летом цитировать этот тренд станет проще. Светлые жизнерадостные оттенки органичнее вписываются в этот сезон. Тут могут быть шорты, брюки, сланцы или кроссовки.

Если вы из категории отчаянных модников, стоит рассмотреть персиковый брючный костюм. Только проследите, чтобы дресс-код мероприятия, на которое вы хотите в нём отправиться, не запрещал подобные колористические эксперименты. Также важно, чтобы оттенок был вам к лицу.

Текстуры материалов также дают нам простор для самовыражения. Среди трендов выделяются ткани с фактурными геометрическими узорами и лёгким блеском. Из принтов стоит обращать внимание на вертикальные полосы и лампасы на брюках. Эти элементы создают динамичный и стильный вид.

Аксессуары также становятся неотъемлемой частью мужского гардероба. Галстук в цвет рубашки придаёт образу изысканности, а бейсболка делает лук более молодёжным и спортивным. Осталось лишь определиться с задачей. Каковы ваши модные планы и гардеробные поводы?

Так как в следующем сезоне очень актуален минимализм в одежде, аксессуары точно будут кстати. Они позволят сделать образ более интересным. Но помните, что они тоже не должны быть вычурными. Здесь тоже следует придерживаться минимализма. Будьте лаконичны, не перебирайте с деталями.

7 трендов мужской моды — 2024

1. Минимализм

В следующем сезоне дизайнеры отдают предпочтение простым формам и нейтральным оттенкам. Минимализм вносит упорядоченность и системность в гардероб, делая акцент на качестве тканей и чистых линиях. Из таких вещей можно собрать капсулу на любой сезон, чтобы всегда выглядеть дорого и стильно.

Однотонные джоггеры, базовые оверсайз-футболки, джинсы прямого кроя и толстовки без дизайна или с аккуратными логотипами — идеальный набор для поддержания этой тенденции.

2. Классические костюмы

Классика вновь в тренде. Костюмы прямого или немного свободного кроя и тёмные оттенки возвращают нас к элегантному стилю. Оптимальный вариант для офисных образов. Можно экспериментировать с фасонами, длиной пиджака и рубашками под ним.

3. Спортивные костюмы

Динамичные и удобные спортивные костюмы становятся незаменимыми в повседневной жизни. Покупайте комплекты ярких цветов, с отсылками к моде нулевых или футуристичным дизайном. Добавьте объёмные однотонные кроссовки на высокой подошве для завершения аутфита.

4. Карго

Удобство и функциональность в моде, поэтому брюки карго и куртки с множеством карманов станут отличным выбором — как для дня в городе, так и для активного отдыха на природе. Сочетайте такие вещи с базовыми элементами одежды, чтобы создать гармоничный и стильный лук.

5. Оверсайз

Тренд на свободные силуэты остается с нами. Оверсайз-куртки, свитшоты и даже брюки добавляют лёгкости и динамичности вашему образу. Не бойтесь экспериментировать с объёмами. Зима — отличное время для таких экспериментов. Пополните свой гардероб объёмными свитерами. Будет и модно, и тепло.

6. «Кожаный шик»

Кожа — материал номер один в мужских образах на 2024 год. Обратите внимание на куртки, плащи и аксессуары. Кожаные изделия всегда делают образ более острым, дерзким. Также с ними легко можно создать игру контрастов в области фактур. Например, совместить кожаный плащ и свитер.

7. Гранж

Потёртости, дырки, деним и клетчатые рубашки — гранж стал ещё одним трендом наступающего сезона. Создавайте образ в стиле Курта Кобейна. Из его гардеробных предпочтений также можно позаимствовать тельняшку и свитер в полоску.

Женская мода 2024 года: общие тенденции

Женская мода в 2024 году предоставляет бескрайние возможности для экспериментов. Одежда становится средством самовыражения, позволяя каждой девушке подчеркнуть свою индивидуальность. Асимметрия и нестандартные фасоны создадут утончённые и женственные образы и станут главным лейтмотивом стильных луков.

В новом сезоне модные подиумы будут играть на эмоциях, предлагая палитру, вдохновлённую чувствами и настроением. Акцент лучше сделать на цвет 2024 года — нежный персиковый.

Также в центре внимания будут оттенки ярко-розового, электрического синего и тёплого каштанового. Эти тона подчеркнут женственность и сделают образ эффектным.

Из принтов будут актуальны вертикальные полосы, которые визуально удлиняют силуэт. Горизонтальные тоже по-прежнему в тренде.

Дизайнеры предлагают экспериментировать с различными текстурами в одежде. От мягких велюров до грубых текстильных материалов. Такое разнообразие создаёт необычные, но гармоничные образы. Например, можно комбинировать платья с кружевными вставками и объёмный свитер. Будет актуально и с точки зрения тенденций, и с учётом погодных условий зимой.

7 трендов женской моды — 2024

1. Культ белья

Эстетика белья становится основой женской моды. Да, 2024 год обещает быть очень чувственным. Комбинезоны, топы в бельевом стиле и платья-комбинации в самых разных вариациях позволят создать женственный и роскошный образ.

2. Открытые плечи

Фемининность и нежность выражаются через обнажённые плечи. Выбирайте топы и платья с асимметричным (на одно плечо) и нестандартными вырезами. Это позволит сделать акцент в нужной зоне. Обнажённые плечи — это всегда очень женственно.

3. Многослойность

Смешение текстур и форм в одном образе — ключевой тренд 2024 года. Носите многослойные наряды, сочетая ткани разной фактуры и длины. Не бойтесь экспериментировать с одеждой разных стилей.

4. Ремни

Подчёркивайте талию с помощью широкого ремня. Также можно использовать его миниатюрные версии в качестве колье на шею, браслета на запястьях или щиколотках. Особенно актуально смотрятся ремни с большими пряжками, а также модели, украшенные металлическими заклёпками или кристаллами.

5. Градиент

Цветовые переходы придают нарядам воздушность. Экспериментируйте с градиентами на платьях и аксессуарах. В особенности с трендовыми цветами: персиковым, лимонным, глубоким красным, фиолетовым, зелёным.

6. Бахрома

Бахрома становится коронным элементом в женских аутфитах. Она добавляет настроение лёгкости и романтики любому образу. Платья с бахромой на подоле, спине или рукавах, а также юбки с таким декором будут в центре внимания. В области аксессуаров этот элемент тоже остаётся. Носим сумки с бахромой.

7. Акцентные плечи

Топы, жакеты и платья с объёмными плечами и верхом необычной формы добавляют образу драматичности и привлекают внимание. В такой одежде вы точно сконцентрируете на себе все восхищённые взгляды. Важно лишь помнить, что отчаянная гипертрофия плечевого пояса не показана при маленьком росте. Плечи могут быть немного объёмными, но без глобального перебора.

Тенденции в производстве одежды

Устойчивость и экологический подход для многих становятся важными критериями при выборе одежды в 2024 году. Не только стиль, но и забота о планете определяют модные тенденции.

Всё больше дизайнеров используют устойчивые материалы. Органический хлопок, вторсырьё или даже водоросли — всё это идёт на создание инновационных тканей.

Многие бренды внедряют принципы устойчивого производства, минимизируя отходы и использование ресурсов. Покупая их одежду, мы делаем вклад в сохранение окружающей среды.

Технология 3D-печати преображает дизайн одежды, позволяя создавать уникальные трёхмерные узоры и формы. Её популярность будет расти. Эксклюзивные аксессуары и элементы декора, произведённые таким образом, станут неотъемлемой частью гардероба модных женщин.

Одежда с интерактивными элементами, например, световыми или сенсорными вставками (как на рюкзаках в футуристичном стиле) позволит создавать необычные и очень современные образы.

Какие выводы можно сделать?

В мужской моде 2024 года доминируют минимализм, сочетание стилей и оверсайз-фасоны. Элегантность в простоте — это гардеробная заповедь на новый сезон.

Также важно учитывать функциональность. Модный мужчина 2024 года знает, чего хочет, и выбирает то, что удобно именно для него. Он имеет представления о тенденциях и умело ими жонглирует.

Если того требует случай, такой мужчина выбирает актуальный лаконичный брючный костюм. Если ему предстоит отдых на природе, он достаёт функциональные брюки карго и надевает их с оверсайз-свитшотом. Когда у него есть соответствующий гардеробный повод, он смело миксует вещи из разных стилей. И здесь мы уже говорим про один глобальный тренд — осознанность.

Интересующаяся тенденциями женщина в 2024 году рассмотрит бельевой стиль, цветочные принты и варианты создания многослойных образов. Она попробует сделать акцент на плечи. Найдёт идеальный ассиметричный топ. Возможно, это будет модный лонгслив на одно плечо.

Также есть вероятность, что она будет носить обувь на платформе в стиле 70-х и нулевых. Но с тем же успехом эта женщина может отдать предпочтение функциональным парам — удобным и практичными кроссовкам, кедам.

Самое главное — по-настоящему модная женщина в 2024 году будет знать, что ей из всего это нужно, а что — нет. Если она мёрзнет зимой, то едва ли купит ассиметричный лонгслив, каким бы актуальным он ни был. Она выберет тёплый оверсайз-свитер, под который сможет надеть ещё и водолазку! И тут мы снова говорим про тренд на осознанность.