Магия красок: новогодний макияж от губ до бровей

Новый год — идеальное время для творчества, экспериментов и обновлений, особенно в мире красоты и стиля. Это момент, когда каждая деталь образа становится частью той невероятной атмосферы, что окружает нас в эту ночь.

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Популярный бьюти-блогер Niky Macaleen расскажет про самые волнующие тенденции новогоднего макияжа, от сияющих глаз до идеального оттенка помады.

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Губы

Тренды в макияже губ на этот сезон восхищают своим разнообразием. Оттенки, текстуры, акценты — всё это станет инструментом для создания неповторимого образа в новогоднюю ночь.

Актуальные оттенки для новогоднего макияжа губ:

Оттенки вишни и вина. Глубокие и насыщенные цвета, напоминающие цвет запекшейся крови, станут главными героями праздничного макияжа. Этот тренд, пришедший из Азии, вдохновляет создать с помощью мягкой растушевки нежные, словно зацелованные губы, с акцентом на внутреннюю часть.

«Old Money» оттенки — это нюдовые, кофейные оттенки, которые по-прежнему остаются в центре внимания. Они делают образ изысканным и роскошным, подчеркивая естественную красоту.

Классическая красная помада является вечным трендом, который никогда не теряет своей актуальности. Это неизменный атрибут элегантности, который гармонично сочетается с любым образом, добавляя шарм и стиль.

Матовый эффект отходит на второй план, уступая место кремовым и глянцевым текстурам. Тем временем «влажный эффект» на губах сохраняет свою популярность, придавая им дополнительный объем и сияние.

Тон

Создание идеального тона лица начинается с бережного ухода. Очистите кожу от загрязнений и нанесите увлажняющий крем и сыворотку для максимального эффекта. Также важно не забывать защищать кожу от УФ-лучей даже в зимний период времени, нанося солнцезащитный крем. Далее можно нанести базу под макияж, которая улучшит текстуру кожи и обеспечит стойкость макияжа, что особенно важно для долгих праздничных вечеров.

При выборе тональной основы и пудры необходимо учитывать тип кожи и желаемый эффект — сейчас в тренде благородное свечение, в отличие от матовой кожи.

Отдайте предпочтение средним текстурам с добавлением консилера для коррекции отдельных участков лица, обеспечивая стойкое покрытие без перегрузки кожи.

Хайлайтер станет вашим верным союзником — ведь когда еще, как не в новогоднюю ночь, сиять и сверкать? А легкий контуринг и румяна добавят свежести и сияния вашему образу, подчеркнув естественную красоту и черты лица.

Глаза

Основным трендом в макияже глаз станут яркие и необычные стрелки, выделяющиеся не только формой, но и цветом. Помимо этого, макияж будет включать яркие и темные оттенки, такие как красный, бордовый и даже оранжевый, добавляющие свежести и выразительности в образ. Хотя эти оттенки традиционно ассоциируются с макияжем губ и щек, но в 2024 году они активно будут использоваться и для создания выразительного взгляда, особенно для карих и темных глаз.

Для голубых и зеленых глаз лучше подойдут теплые коричневые оттенки с золотистыми нотками, сохраняя классический и элегантный стиль, соответствующий «Old Money» макияжу, который также будет оставаться в тренде.

Легкие и натуральные оттенки отлично сочетаются с яркими акцентами, позволяя подчеркнуть индивидуальность и выделиться на праздничном вечере.

Завершающим штрихом станет использование туши для ресниц. В преддверии праздника можно смело экспериментировать с пучками и накладными ресницами. Они станут идеальным дополнением, придающим глазам очарование.

Брови

Как в повседневном, так и новогоднем макияже особое внимание уделяется бровям. Если ранее были популярны зачесанные брови, то сейчас тренды меняются. Лисьи формы уступают место более естественным и прямым бровям. Такая форма не только придает лицу молодость и свежесть, но и подчеркивает ухоженность. Важное изменение — это отказ от четкого контура в пользу более естественного вида, а также прорисовка отдельных волосков.

В завершении макияжа брови необходимо закрепить специальными средствами, такими как гель или воск. Эти продукты помогут удержать форму бровей на протяжении всей новогодней ночи, обеспечивая долговременную устойчивость и сохраняя их вид даже в самый веселый и активный вечер.

Добавим блеска

Дополнительный блеск и яркость — вот что придаст вашему новогоднему образу неповторимый шик. Глиттер, блеск и стразы могут стать великолепным украшением не только для волос, но и для тела. Они прекрасно будут смотреться на шее, ключицах, плечах, добавляя изысканности вашему облику. Важно отметить, что стразы на волосах и на теле будут гармонично сочетаться с другими аксессуарами, становясь продолжением вашего стиля.

Основные правила макияжа

Существует несколько основных правил, которые помогут достичь идеального макияжа.

Учитывайте место и условия празднования

Для домашнего праздника можно выбрать легкий макияж с акцентом на губы. Для клуба, бара или улицы, особенно в ночное время, можно экспериментировать с более яркими оттенками глазам и губ.

Используйте фиксатор макияжа

Для стойкости макияжа воспользуйтесь фиксатором после завершения макияжа. Это поможет сохранить макияж на протяжении всей ночи.

Приобретите матирующие салфетки

Использование салфеток поможет убрать излишки кожного сала и избежать периодического «припудривания» носика, тем самым утяжеляя кожу.

Выбирайте подходящий оттенок тонального крема