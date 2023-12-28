Васильев назвал самую модную обувь на зиму

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев назвал россиянкам самую модную обувь на зиму. Соответствующий комментарий публикует «Стархит».

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Эксперт рассказал, что в текущем сезоне почти все модели оснащены прочной и нескользящей подошвой, которая позволяет безопасно ходить по снегу и льду.

При этом, по его словам, одним из самых популярных видов обуви являются ботинки челси.