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Россиянкам назвали самую модную обувь на зиму

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев назвал россиянкам самую модную обувь на зиму. Соответствующий комментарий публикует «Стархит».

Васильев назвал самую модную обувь на зиму
© Lenta.ru

Эксперт рассказал, что в текущем сезоне почти все модели оснащены прочной и нескользящей подошвой, которая позволяет безопасно ходить по снегу и льду.

При этом, по его словам, одним из самых популярных видов обуви являются ботинки челси.

«Они уже полюбились современным женщинам, отличаются небольшим каблуком, комфортной подошвой, а главное, высоким уровнем комфорта», — заключил Васильев.

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Александр Васильев