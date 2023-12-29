Чем опасна привычка давить прыщи?

«Когда вы давите акне, у вас может произойти даже разрыв сальной железы, которая изолирует эти массы. Изолируется таким образом и иммунная система. Из ткани все всасывается в кровь. А если эти бактерии попадают в сосуды, это приводит к гибели клеток», – пояснила Скорогудаева.