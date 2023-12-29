Чем опасна привычка давить прыщи?
Привычка давить прыщи опасна для здоровья, за проблемной кожей нужен правильный уход. Об этом рассказала дерматолог Ирина Скорогудаева, пишет Общественная Служба Новостей.
В числе причин появления прыщей эксперт назвала избыток углеводов в организме и проблемные процессы в желудочно-кишечном тракте.
«Чаще всего это происходит, когда патогенные бактерии в кишечнике поедают эти углеводы и размножаются», – пояснила дерматолог.
При переедании сладкого на лице у человека возникает высыпание.
«Выдавливать их не так опасно, но хорошего в этом тоже ничего нет – корочка останется, и она потом будет долго сходить», – указала специалист.
Опаснее давить акне – элементы воспаления кожи, когда мертвые клетки и кожное сало забивают волосяной фолликул.
«Когда вы давите акне, у вас может произойти даже разрыв сальной железы, которая изолирует эти массы. Изолируется таким образом и иммунная система. Из ткани все всасывается в кровь. А если эти бактерии попадают в сосуды, это приводит к гибели клеток», – пояснила Скорогудаева.
В случае с акне выдавливание прыщей ничего не даст, здесь требуются специальные препараты.
«А еще перестаньте есть углеводы, используйте полезные ферменты, полечите свой желудочно-кишечный тракт, нормализуйте питание и пропейте витамины», – заключила дерматолог.
Ранее эксперты рассказали, что продукты, богатые витаминами A, E, C и фолиевой кислотой, способны поддерживать здоровье кожи.