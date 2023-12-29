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«Модный приговор» вернется на ТВ в новом формате

Шоу "Модный приговор" вернется на Первый канал 2 января в 10:15 в формате телевизионного кастинга. Об этом сообщила пресс-служба вещателя.

«Модный приговор» вернется на ТВ в новом формате
© Gazeta.ru

Кресло Обвинителя продолжит занимать Эвелина Хромченко, а за вакантные места Судьи и Защитника развернется борьба. На роль судьи будут претендовать Игорь Верник, стилист Александр Рогов, теле- и радиоведущий Александр Анатольевич, стилист Даниил Грачев, теле- и радиоведущий Константин Михайлов.

Защитником могут стать телеведущая Татьяна Геворкян, писательница и блогер Арина Холина, шоумен Антон Лаврентьев, певица Мия Бойка.

В эфире "Модного приговора" претенденты попробуют завоевать зрительские симпатии. Онлайн-голосование за новых ведущих будет объявлено после того, как все претенденты побывают в эфире.

Ток-шоу "Модный приговор" выходит на Первом канале с 2007 года. В нем героинь преображают с помощью новых нарядов, стрижек, макияжа и профессиональных советы относительно стиля, стараются подарить им уверенность в себе и своей исключительности.

Накануне стало известно, что ток-шоу "Закрытый показ" с Александром Гордоном вернется в эфир Первого канала. Первый выпуск "Закрытого показа" стартует 20 января.

Тренды
Даниил Грачев
Антон Лаврентьев
Татьяна Геворкян
Константин Михайлов
Александр Гордон
Эвелина Хромченко
Александр Рогов
Игорь Верник
Первый канал
Главное на «Женском»
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