«Модный приговор» вернется на ТВ в новом формате

Шоу "Модный приговор" вернется на Первый канал 2 января в 10:15 в формате телевизионного кастинга. Об этом сообщила пресс-служба вещателя.

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Кресло Обвинителя продолжит занимать Эвелина Хромченко, а за вакантные места Судьи и Защитника развернется борьба. На роль судьи будут претендовать Игорь Верник, стилист Александр Рогов, теле- и радиоведущий Александр Анатольевич, стилист Даниил Грачев, теле- и радиоведущий Константин Михайлов.

Защитником могут стать телеведущая Татьяна Геворкян, писательница и блогер Арина Холина, шоумен Антон Лаврентьев, певица Мия Бойка.

В эфире "Модного приговора" претенденты попробуют завоевать зрительские симпатии. Онлайн-голосование за новых ведущих будет объявлено после того, как все претенденты побывают в эфире.

Ток-шоу "Модный приговор" выходит на Первом канале с 2007 года. В нем героинь преображают с помощью новых нарядов, стрижек, макияжа и профессиональных советы относительно стиля, стараются подарить им уверенность в себе и своей исключительности.