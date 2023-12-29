Четыре лучших экосовета для празднования Нового года

Приближается один из самых светлых праздников в году, но чтобы не начинать новую экологичную жизнь с 1 января, стоит задуматься об этом еще при подготовке к Новому году.

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Экологичные подарки

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Во-первых, мы уже собрали для вас гид по экоподаркам, чтобы облегчить вам жизнь. Вы можете выбрать какой-то физический подарок, например, цветок. Или же подарить сертификат для новых впечатлений.

Выбор остается за вами, но не забудьте про упаковку. Ее тоже можно сделать более экологичной. Например, она должна перерабатываться или быть уже из переработанных материалов.

Еда

Традиционный новогодний стол должен ломиться от еды. Но успеваете ли вы съесть все? Постарайтесь в этом году рассчитать еду так, чтобы ничего не пришлось выкидывать. Или же если вы просчитались, то попробуйте найти сообщество фуд-шеринга. Уверены, другие люди будут рады вашим салатам.

Другой важный критерий, обратите внимание на происхождение продукции. Иногда овощи и фрукты ( да и не только) делают большой круг, прежде чем оказываются на нашем столе. А это все выхлопы, так что выбирайте локальных производителей.

Украшения

Если раньше елочные игрушки передавались из поколения в поколение, то сейчас они часто берутся на сезон. Потому что то блестки отлетели, то краска стерлась, то что-то сломалось. Тем временем многие игрушки не подлежат переработке, поэтому для экологичного праздника выбирайте качественные игрушки, либо просто сделайте их своими руками.

Главное украшение Нового года - это елка. Если вы решили купить пластиковую елку, то убедитесь что вы готовы ей пользоваться 10-20 лет. Если же нет, то лучше выбрать живое дерево из специальной фермы, которая прошла экологическую сертификацию. Еще важный вопрос - как вы будете ее утилизировать.

Для этого нужно отнести в специальный пункт приема елей ( или заказать машину, которая ее заберет), чтобы там ее превратили в древесную щепу.

Одежда

Прежде чем покупать что-то новое, посмотрите на свой гардероб. Может, там есть подходящие вещи? Или там может быть одежда, которую можно немного переделать и получить лучший наряд на праздник?