Чёрная водолазка: 5 вариантов сочетания, чтобы произвести впечатление

Чёрная водолазка — это базовый элемент гардероба, который есть практически у всех. И носить его можно не только в сочетании с классическими вещами, но и с акцентными, и выглядеть интересно и стильно. С чем сочетать бадлон, «Клопс» рассказала калининградский стилист Елизавета Евсеева.

© Клопс.ру

1. Классика: чёрная водолазка + джинсы

«Комбинация чёрного бадлона с обычными джинсами — это сама суть повседневного стиля. Добавьте к этому стильные кеды или ботильоны, и ваш образ готов», — рассказывает стилист.

2. Элегантная легкость: чёрная водолазка + юбка-миди

Чёрная водолазка с юбкой-миди — это отличный способ добавить нотку элегантности вашему повседневному образу. Подберите подходящую обувь и аксессуары для завершения лука.

3. Многослойный образ: чёрная водолазка + жакет

Для более стильного образа сочетайте бадлон с жакетом. Это способ создать современный и яркий образ.

4. Монохромный стиль: чёрная водолазка + чёрные брюки

Чёрная водолазка с чёрными брюками — это ультравыгодная монохромная комбинация. Для разнообразия можно добавить яркие аксессуары или обувь.

5. Вечерняя роскошь: чёрная водолазка + длинная юбка (для новогоднего мероприятия юбка может быть из пайеток)

Но, пожалуй, самый эффектный способ использовать чёрную водолазку — это сочетать её с длинной элегантной юбкой. Утончённый образ подчёркивает ваш стиль и вкус.

«Чёрная водолазка — действительно универсальный и стильный предмет гардероба, который при правильном сочетании с аксессуарами и другой одеждой может создавать неповторимый образ в любом стиле», — резюмирует Елизавета.