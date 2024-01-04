Как одеваться так, чтобы не замерзнуть: 4 совета

Одеваться модно и стильно хотят все, но есть одна проблема – часто теплые вещи далеко не самые красивые. Что же делать, чтобы выглядеть уникально и не замерзнуть?

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Советы о том, как наряжаться зимой ищите в материале «Рамблера».

Используйте плотные и качественные материалы

Лучше в вашем гардеробе будет меньше одежды, но качество ее будет выше, тогда вы всегда будете выглядеть дорого. Хороший шерстяной или кашемировый свитер отлично подойдет и к юбке, и к брюкам. А вот свитеры из полиэстера совершенно не греют, быстро изнашиваются и неприятны наощупь.

Вместе с этим в мороз лучше отказаться от хлопковых вещей, так как они впитывают влагу и удерживают ее из-за чего вам будет ещё холоднее. Выбирайте одежду из материалов, которые, напротив, отводят влагу: шелк, шерсть, качественная синтетика.

Носите аксессуары

Аксессуары могут изменить любой наряд и сделать его более ярким и запоминающимся. Просто добавьте яркий шарф, носки с забавным принтом, красивые варежки или стильный капор. Это поможет вам выделиться из толпы и привлечь внимание, при этом оставаясь в тепле.

Следите за погодой

Зима наступает не тогда, когда на календаре появляется «Декабрь», а когда падает температура. Научитесь выбирать одежду соответствующую погоде. Не забывайте о теплых носках и термобелье, если вы собираетесь проводить много времени на улице. Лучше всего от холода защитит принцип многослойности – необязательно покупать тяжелую куртку, если вы надели водолазку, рубашку и утепленную жилетку.

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Правильная обувь

Сквозь тонкую подошву вы обязательно будете чувствовать холод, который идет от промерзшей земли. Кроме того, в такой обуви легко поскользнуться. Поэтому выбирайте для зимы ботинки на мощной высокой ребристой подошвой, тем более, что они уже много лет возглавляют списки модных трендов и не собираются их покидать.