WWD: образы Джареда Лето и Doja Cat вошли в рейтинг худших в мире
Издание WWD составило анти-рейтинг звездных нарядов 2023 года. Список они опубликовали на официальном сайте.
По мнению журналистов, худшие образы на красной дорожке продемонстрировали Дуэйн Джонсон в атласном розовом жакете, Джаред Лето в костюме кота, Флоренс Пью в пышном платье с разрезом, Хайди Клум в серебряном мини и Doja Cat в красных стразах на лице.
В рейтинг лучших они включили Марго Робби в черном платье, Bad Bunny в белом костюме, Бейонсе в прозрачном комбинезоне и Зендаю в розовом платье-бюстье.
Джареда Лето уже критиковали за выход в юбке и прозрачном топе на Неделе моды в Париже. Музыканту сделали укладку с крупными локонами и макияж с угольно-черной подводкой. Однако поклонники не оценили образ Лето и раскритиковали в комментариях в социальных сетях.