WWD: образы Джареда Лето и Doja Cat вошли в рейтинг худших в мире

Издание WWD составило анти-рейтинг звездных нарядов 2023 года. Список они опубликовали на официальном сайте.

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По мнению журналистов, худшие образы на красной дорожке продемонстрировали Дуэйн Джонсон в атласном розовом жакете, Джаред Лето в костюме кота, Флоренс Пью в пышном платье с разрезом, Хайди Клум в серебряном мини и Doja Cat в красных стразах на лице.

В рейтинг лучших они включили Марго Робби в черном платье, Bad Bunny в белом костюме, Бейонсе в прозрачном комбинезоне и Зендаю в розовом платье-бюстье.