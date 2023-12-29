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WWD: образы Джареда Лето и Doja Cat вошли в рейтинг худших в мире

Издание WWD составило анти-рейтинг звездных нарядов 2023 года. Список они опубликовали на официальном сайте.

WWD: образы Джареда Лето и Doja Cat вошли в рейтинг худших в мире
© Gazeta.ru

По мнению журналистов, худшие образы на красной дорожке продемонстрировали Дуэйн Джонсон в атласном розовом жакете, Джаред Лето в костюме кота, Флоренс Пью в пышном платье с разрезом, Хайди Клум в серебряном мини и Doja Cat в красных стразах на лице.

В рейтинг лучших они включили Марго Робби в черном платье, Bad Bunny в белом костюме, Бейонсе в прозрачном комбинезоне и Зендаю в розовом платье-бюстье.

Джареда Лето уже критиковали за выход в юбке и прозрачном топе на Неделе моды в Париже. Музыканту сделали укладку с крупными локонами и макияж с угольно-черной подводкой. Однако поклонники не оценили образ Лето и раскритиковали в комментариях в социальных сетях.

Тренды
Марго Робби
Хайди Клум
Джаред Лето
Дуэйн Джонсон
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