Покупателям предлагают сообщать о требованиях к качеству ювелирных изделий

В Минфине предлагают установить требование по размещению в местах розничной продажи ювелирных изделий и ограненных сертифицированных драгоценных камней максимально полной информации о них в наглядной и доступной форме. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на федеральном портале проектов

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Как отмечается в сводном отчете, покупатели, которые планируют приобрести ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и камней, не всегда владеют информацией о требованиях законодательства к качеству таких изделий, о том, как можно проверить их подлинность. Проектом постановления предлагается повысить уровень информированности потребителей.

Речь идет об установлении требований по размещению в ювелирных магазинах информации в наглядной и доступной форме, в том числе в виде информационных стендов. Среди прочего они будут содержать QR-код, с помощью которого можно проверить ювелирное изделие, юрлицо или индивидуального предпринимателя, а также направить обращение по факту нарушения требований.

Также предлагается размещать изображения образцов ювелирных изделий с указанием и расшифровкой отметок и оттисков, которые должны быть нанесены на их поверхности, перечень проб драгоценных металлов, буквы шифра именника с информацией о текущем и четырех предыдущих годах изготовления ювелирных и других изделий из драгоценных металлов.