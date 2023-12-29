Покупателям предлагают сообщать о требованиях к качеству ювелирных изделий
В Минфине предлагают установить требование по размещению в местах розничной продажи ювелирных изделий и ограненных сертифицированных драгоценных камней максимально полной информации о них в наглядной и доступной форме. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на федеральном портале проектов
Как отмечается в сводном отчете, покупатели, которые планируют приобрести ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и камней, не всегда владеют информацией о требованиях законодательства к качеству таких изделий, о том, как можно проверить их подлинность. Проектом постановления предлагается повысить уровень информированности потребителей.
Речь идет об установлении требований по размещению в ювелирных магазинах информации в наглядной и доступной форме, в том числе в виде информационных стендов. Среди прочего они будут содержать QR-код, с помощью которого можно проверить ювелирное изделие, юрлицо или индивидуального предпринимателя, а также направить обращение по факту нарушения требований.
Также предлагается размещать изображения образцов ювелирных изделий с указанием и расшифровкой отметок и оттисков, которые должны быть нанесены на их поверхности, перечень проб драгоценных металлов, буквы шифра именника с информацией о текущем и четырех предыдущих годах изготовления ювелирных и других изделий из драгоценных металлов.
Как писала «Парламентская газета», председатель правления Ассоциации малого ювелирного бизнеса Анна Романовская во время круглого стола в Совете Федерации 8 декабря попросила вернуть УНС для отрасли драгоценных изделий. Отмечается, после запрета упрощенной системы налогообложения для ювелирных компаний треть предприятий была вынуждена закрыться. При этом импорт ювелирки за год вырос в 200 раз.