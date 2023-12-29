Житель Курской области, желая получить интим-услуги, лишился денег

Очередной жертвой мошенников стал 33-летний житель Железногорского района Курской области. Мужчина, желая организовать интимный досуг с девушкой, искал в интернете подобные предложения. Когда нашёл ту, которая ему понравилась, связался по телефону. Там ответил приятный женский голос. Железногорцу назвали время встречи и предложили внести предоплату в полторы тысячи рублей. Когда он перевёл деньги, от него потребовали ещё пять – якобы в качестве страховки, которую обещали вернуть. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Курской области, прибывший на назначенное место мужчина увидел, что жилого дома нет. Он отказался платить, но в ответ услышал угрозы. Незнакомцы сообщили, что с ним «разберутся» и даже угрожали, что у родителей мужчины возникнут проблемы. Тогда железногорец перевёл 3,5 тысячи рублей. Но угрозы продолжались, и мужчина отправился в полицию. Сейчас проводится проверка. Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам, не переводить денежные средства, незнакомым людям, под каким бы предлогом их не требовали. Больше новостей в нашем Telegram-канале PROKursk и соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»