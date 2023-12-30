Способы улучшения овала лица назвала косметолог

Врач-косметолог рассказала об основных методиках омоложения кожи лица. Какие современные косметологические манипуляции позволяют бороться с признаками старения кожи и помогают улучшить овал лица, сообщает «Вечерняя Москва».

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Определить время, когда пора обратиться за косметологической помощью, можно по изменениям линии нижней челюсти лица, собственно, овала лица. Как рассказала врач-косметолог Анастасия Курская, тревогу надо бить, если эта линия стала неровной, прогибается и изгибается, а ткани лица опускаются.

По словам специалиста, выбор способа омоложения лица зависит от типа старения кожи. Их выделяют четыре: усталый, мелко-морщинистый, деформационно-отечный и мускульный. В зависимости от них могут использоваться методики, сокращающие кожный лоскут и убирающие избыточный объем кожи, такие как RF-лифтинг, специальные нити и инъекции, способствующие выработке коллагена.

Если такие методы не приносят эффекта, косметолог рекомендует прибегнуть к хирургической операции. Верный способ изменения овала лица в каждом конкретном случае может определить только врач.