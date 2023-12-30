В чем встречать год Зеленого дракона, рассказали дизайнеры в Таджикистане

В год Зеленого деревянного дракона будут популярны все оттенки зеленого и красный. Эти цвета считаются благоприятными и для праздничного застолья, и для украшения помещений. Корреспондент «МИР 24» Екатерина Веселова узнала, как одеться и как декорировать квартиру или дом, чтобы 2024-й был удачным.

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Надеть зеленый и красный, использовать эти цвета в украшении дома и праздничного стола – значит привлечь в свою жизнь щедрость и изобилие. Эти цвета, согласно приметам, предпочитает деревянный дракон.

«Я не советую встречать Новый год в желтых оттенках, так как деревянный дракон не любит этот цвет», – сказала дизайнер Махина Раджабова.

У таджикских модниц принято носить ювелирные украшения. На праздник надевают самые красивые. Все чаще отдают предпочтение натуральным камням.

«2024-й уже принято встречать в золоте, и большим спросом пользуются украшения именно с камнем с малахитом, потому что малахит как бы камень богатства, камень благополучия», – отметила продавец Камина Алиназарова.

Пайетки, перья и рюши будут уместными не только в Новый год. Дизайнеры советуют внедрять их и в повседневные образы, как и одежду длины макси.

«Как в этом году, так и в следующем этот тренд будет сохранен. Юбки макси, пальто макси- все это будет очень актуально. Оверсайз также будет актуален», –отметила дизайнер Махина Раджабов.

Свободные образы будут популярны и у мужчин – такие направления диктует мировая мода. Можно сочетать классику со спортивным стилем. «Нужно развить в себе чувство стиля. Обувь должна быть всегда идеальная, верхняя одежда должна быть всегда идеальная», – рассказал основатель Таджикистанской недели моды.