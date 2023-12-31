Как проходят корпоративы айтишников

«Обычно всё, что происходит в Вегасе, остаётся в Вегасе. Поэтому расскажу про себя. Как правило, я тот человек, который помогает в организации всего это безумия и великолепия. Представьте себе украшенный зал, я при параде бегаю, решаю вопросики. И в этой суете я не замечаю пролитого на пол кофе. Естественно, я поскальзываюсь, падаю с грохотом и вскриком. Лежу на полу, смотрю на падающие блёстки и смеюсь от нелепости происходящего. Белое платье в пятнах от кофе. Я в центре зала. На меня все смотрят. Мне кажется, что позорнее этого момента быть не может. А я как ни в чём не бывало поднимаюсь и иду в гардероб. Каким-то чудом у меня было сменное платье. Веселье удалось, обошлось без травм, но это повторить я точно бы не хотела. Теперь я точно никогда не буду на корпоративах суетиться и ходить на них без сменной одежды. Пусть новый год принесёт новые проекты, свежие идеи и их реализацию без багов. А уж если баг найдётся, то пусть он станет фичей».