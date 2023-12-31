Как проходят корпоративы айтишников

Лежу на полу, смотрю на падающие блёстки и смеюсь. Узнали, как проходят огненные вечеринки айтишников
В новом выпуске рубрики "Войти в IT" собрали истории айтишников с новогодних (и не только) корпоративов и узнали, как они проводят свои вечеринки.
Сегодня вечером мы все за редким исключением будем встречаться с родными, друзьями и близкими, пить шампанское, вспоминать истории уходящего года и радоваться жизни. Вот и в праздничном выпуске рубрики "Войти в IT" поговорим о том, как айтишники веселятся и проводят свои корпоративы. "Омск Здесь" выведал интересные истории и то, что айтишники никогда не рискнут повторять на вечеринках. А также узнал у организаторов праздника, чем отличаются айтишные вечеринки от других.
Как рассказали в IT-компании Gems development, их сотрудники не только хорошо работают, но и чудесно отдыхают. К новогоднему ивенту здесь готовятся заранее, месяцев за 4-6.
«Традиционно новогодние корпоративы проходили без привязки к какой-либо теме, но 2023 год мы уже встречали тематической программой "Алиса в Стране чудес". С нами была прекрасная Алиса, будто только сошедшая со страниц книги, невозмутимая Королева и Белый Кролик. В конце года хотелось сказки и веры в чудо, в то, что всё может идти странно и нелогично, но в конце концов "выстроится в единую красивую схему, как кружева". Дресс-код соответствовал сказочному балу. Наступающий 2024 год мы решили отметить настоящим отрывом, выплеснуть все свои эмоции, накопившуюся усталость и "зажечь" на рок-вечеринке. Это только второй тематический корпоративный Новый год в нашей компании, но, кажется, большинству наших коллег нравится такой формат и возможность проявить себя в каком-то образе», — рассказывает помощник руководителя Gems Анна Брагина.
«Да, в этом году мы выбрали рок темой новогоднего корпоратива. Это значит, что у наших коллег есть повод достать свои косухи и шипастые браслеты, стайлинг для волос и грим. То есть дресс-кодом вечера станет одежда чернее ночи с большим количеством металла и блеска», — уточнила бренд-менеджер Елена Ничетайлова.
Вечеринки проходят и с Дедом Морозом, ведущими, номерами, командными конкурсами, банкетом и, конечно же, с подарками. А в финале всех ждёт фейерверк.
«На всех мероприятиях у нас есть фотограф/видеограф, благодаря которым можем пересмотреть яркие моменты и окунуться в приятные воспоминания. Нам очень важно, чтобы коллегам было весело и комфортно, обязательно учитываем их пожелания. Если говорить не только про новый год, то у нас есть встречи на кухне. Ребята собираются небольшими компаниями, играют в настольные игры, заказывают пиццу и под гитару приятно проводят время. Это даёт возможность в неформальной обстановке пообщаться, а новеньким сотрудникам - адаптироваться к компании и коллегам», — делится секретами отдыха и развлечений руководитель по развитию персонала Ольга Матюхина.
Так как IT-специалисты очень востребованы, то при выборе компании они рассматривают множество факторов, и зарплата не является определяющим. Поэтому работодатели зачастую соревнуются, предоставляя лучшие условия работы своим сотрудникам.
«Отчасти поэтому корпоративы айтишников проходят с размахом. Каждый следующий год всё меньше вариантов удивить, но делать это хочется. У нас это не просто корпоративы, где сели-поели, обычно это отлично организованные и интересные выездные мероприятия. На них всегда тёплая и заряженная позитивом атмосфера. Наш руководитель понимает ценность проведения таких мероприятий: это сближает людей и настраивает на совместную работу. Сплочённые команды очень продуктивны», — отметила UX/UI-дизайнер Gems Антонина Тимкина.
В IT-компании 7bits нам сказали, что новогодние корпоративы всегда проходили по-разному, но последнее время в офисе, потому что под Новый год у всех сотрудников много задач и выехать куда-то даже на один день, достаточно сложно.
«В прошлом году у нас был свой новогодний "огонёк", в котором были традиционные интерактивы. Например, музыкальный интерактив про исполнителей и их произведения. За это ответствен каждый год один и тот же человек, когда он уходит, то передаёт эту обязанность. Изначально были мандарины от Весла (Александры Веселовской), сейчас это лимонки от Алёнки (Алёны Борзуновой). Но и от подарков, поздравлений, общего фото, коктейлей, тайного Санты и вкусной еды никуда не деться. Последние 2-3 года (за 1-2 недели до корпоратива) мы проводим мастер-классы. За это время мы успели сварить свечи, сделать гирлянду из ёлок, налепить пельменей. А в этом году планируем расписать новогодние шары. Всё это придумывают и проводят сами сотрудники, а мы всего лишь помогаем с материалами и организацией», — рассказала event-менеджер компании Мария Спирова.
Истории, которые нас связали
С тем, как проводят корпоративы наши постоянные спикеры рубрики, разобрались, а что же с весёлыми или грустными, но точно запомнившимися историями, с тем, что больше никогда не будут делать наши собеседники на вечеринках и, конечно же, пожелают своим коллегам?
Ольга Матюхина, руководитель по развитию персонала Gems:
«Помню, однажды, когда в зал посыпалась мишура, коллеги радовались как дети, сыпали её друг на друга, и всё это под музыку. Было очень весело и круто! Новогодний корпоратив - это отличный повод всем собраться после сдачи всех контрактов, отчётов, выполненных задач, поэтому веселимся от души практически до утра. Хочется пожелать: пусть 2024 год продолжит все наши добрые начинания, станет успешным, продуктивным, а также непременно окрылит нас вера в чудеса, а загаданные под бой Курантов желания обязательно сбылись!»
Антонина Тимкина, UX/UI-дизайнер Gems:
«Шёл новогодний корпоратив, и настал тот момент, когда люди начали потихоньку расходиться. До конца было ещё несколько часов. Один из коллег тоже решил, что пора домой, со всеми попрощался и пошёл. Путь к выходу лежал через танцпол, мимо которого он не смог пройти - атмосфера захватила. Минут через 30 мы увидели, что он не ушёл, а с удовольствием танцует. Так он остался с нами до конца корпоратива. Почему-то мне очень запомнился этот случай. Вот что я точно больше не буду делать, так это работать после корпоратива. А коллегам пожелаю побольше отдыхать».
Евгений Головиков, тестировщик Gems:
«Мне всегда запоминается на корпоративе, когда оператор с камерой и ведущий нападают неожиданно, и вопросы стреляют как из пулемета. Можно ответить так, что даже сам удивишься своим шуточкам! Это как участвовать в стендапе, где главное - веселить всех вокруг! Но на корпоративе я больше не буду позволять грусти омрачить праздник и ограничивать себя в танцах! Желаю всем море ярких эмоций и весёлых моментов. Пусть каждый находит в этом вечере что-то, что будет сопровождать и радовать весь предстоящий год».
Дарья Резванова, fullstack-разработчик 7bits:
«Я внезапно заболела ветрянкой прямо перед корпоративом. Было очень грустно совсем пропускать веселье, поэтому я решила понаблюдать за праздником и конкурсами хотя бы онлайн. Но благодаря нашим замечательным коллегам, я смогла прочувствовать эту праздничную атмосферу, пообщаться и даже оказаться на фотографиях».
Анна Брагина, помощник руководителя Gems:
«Ой, а я хочу вспомнить историю с другого корпоратива - шестилетие компании. Кажется, он побил все рекорды по историям. Некоторые из них тогда казались совсем невесёлыми. Но общий настрой и попытки исправить всё то, что пошло не по плану, сделали этот корпоратив одним из самых запоминающихся, адреналиновым, особенно когда мы с коллегой пытались хоть как-то сохранить план мероприятия. А план менялся на глазах с самого начала и до конца праздника: автобусы опоздали на целых полтора часа, несколько раз за день начинался не дождь, а настоящий ливень (а мероприятие было под открытым небом), поэтому пришлось срочно переносить место и менять формат банкета. Такие долгожданные напитки по ошибке "уехали" на другой конец области. Всё промокло, и мы не смогли зажечь финальный костёр так, как хотели, намокли коробки с фейерверком и еще много-много мелочей. Радует, что всё это не повлияло на общий настрой и праздник удался. А на корпоративах буду делать всё, но лучше. Коллегам же желаю участвовать в мероприятиях, отвлекаться от работы, веселиться и поддерживать своих коллег».
Лена Ничетайлова, бренд-менеджер Gems:
«Обычно всё, что происходит в Вегасе, остаётся в Вегасе. Поэтому расскажу про себя. Как правило, я тот человек, который помогает в организации всего это безумия и великолепия. Представьте себе украшенный зал, я при параде бегаю, решаю вопросики. И в этой суете я не замечаю пролитого на пол кофе. Естественно, я поскальзываюсь, падаю с грохотом и вскриком. Лежу на полу, смотрю на падающие блёстки и смеюсь от нелепости происходящего. Белое платье в пятнах от кофе. Я в центре зала. На меня все смотрят. Мне кажется, что позорнее этого момента быть не может. А я как ни в чём не бывало поднимаюсь и иду в гардероб. Каким-то чудом у меня было сменное платье. Веселье удалось, обошлось без травм, но это повторить я точно бы не хотела. Теперь я точно никогда не буду на корпоративах суетиться и ходить на них без сменной одежды. Пусть новый год принесёт новые проекты, свежие идеи и их реализацию без багов. А уж если баг найдётся, то пусть он станет фичей».
Мария Спирова, event-менеджер 7bits
«Буквально за полгода до Нового года одна из наших сотрудниц переехала в другую страну, но захотела отпраздновать Новый год вместе с нами, поэтому провела нам в онлайне квиз по истории компании. Порой ответы не знали даже генеральный директор и те, кто были в компании с основания. Желаю в наступающем году больше возможностей роста и путешествий, чтобы было что вспомнить и с кем вспомнить!»
Ксения Хаицкая, event-менеджер 7bits:
«Сложно выбрать одну историю, но пожелания коллегам точно есть. Желаю, чтобы релизы проходили также стремительно, как уходящий год, баги были только в мемах о фичах. Желаю, чтобы у заказчиков и макетов была любовь с первого взгляда, в тыкве (отсылки для 7bits) всегда были только мармеладки, а в холодильнике — колбаса».
Корпоративы айтишников проходят, бесспорно, весело и с огоньком! Это подтверждает и директор РА "Коперник", амбассадор АКАР в Омске Антон Дымченко. Он провёл немало вечеринок для айтишников и говорит, что всё зависит от так называемого вайба компании. Кто-то празднует по классическому сценарию с Дедом Морозом и Снегурочкой, а кому-то нужна глубокая тематика. При этом сотрудники компаний уделяют особое внимание личным костюмам и украшению помещений.
«Таких компаний очень много, и это круто, когда сотрудники вовлечены и сами участвуют в создании праздника. Раскачать айтишников бывает трудно, организаторам нужно погружение в их тематику, в их внутрикорпоративные фишки, чтобы юмор считывался. Поэтому так называемые "внутряки" мы изучаем заранее - за 2-3 месяца до самого мероприятия. Из смешных моментов вспоминаю супергеройскую вечеринку для одной иностранной ИТ-компании, которая, к сожалению, сейчас не представлена в России. Почти все пришли в тематических костюмах. Некоторые из нарядов были настолько крутые, что сотрудников в образах Губки Боба, Железного Человека и Халка так никто и не узнал», — поделился Антон Дымченко.
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