Лерчек объяснила, что случилось со сдавшим ее личным поваром

Вернувшаяся в сеть Лерчек продолжает рассказывать о своей жизни в период действия запрета на доступ в Интернет. В том числе она разъясняет некоторые детали происходящего тогда на судебных заседаниях.

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Так, в июле сообщалось, что по делу Лерчек нашлись свидетели, которые подтвердили, что у нее есть другой номер телефона, с которого она звонила, и телефон, с которого выходила в Интернет. И один из свидетелей, на минуточку, был личным поваром.

Накануне в соцсетях у Лерчек спросили, мол, а что случилось с тем самым поваром, который ее якобы сдал.

«Мы его съели», — пошутила было блогер, но тут же абсолютно серьезно опровергла факт предательства.

Валерия заявила, что повар, наоборот, был рядом и поддерживал семью как мог и был обвинен незаслуженно.

«Разумеется, Олег никого не сдавал, ничего подобного не делал. Наш Олег очень долго переживал эту ситуацию. Представьте, что вы человек, который вообще ни при чем и который, наоборот, был рядом и поддерживал — и услышал такое», — рассказала в ответ Лерчек в соцсетях.

Ранее стало известно, что Следственный комитет прекратил дело о неуплате налогов в отношении Лерчек и ее мужа. Также на днях блогер рассказала, что сделала пластическую операцию, и призналась, правда ли она развелась с мужем.