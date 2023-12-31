Пользователи Сети жестко раскритиковали наряд и фигуру 54-летней Дженнифер Лопес на курорте: «Украла топ у подростка?»
Новый день — новый образ Дженнифер Лопес и шквал комментариев в Сети. Папарацци подловили звезду во время прогулки на острове Сен-Барт, где она проводит новогодние каникулы. Певица была одета в белый кроп-топ, розовую юбку макси и золотые босоножки. Звучит неплохо — как весьма уместный курортный лук. Однако пользователи Интернета в недоумении и вовсю критикуют наряд звезды. Виной всему — кроп-топ. Многие посчитали, что он Джей Ло не по размеру и подошел бы скорее подростку, нежели зрелой женщине. К тому же, как заметили некоторые, неудачная вещь обнажила недостатки фигуры: например, полноватые руки.
«Похоже, Дженнифер украла этот топ у миниатюрной 12-летней девочки», «Никакого чувства моды: бабушкина юбка и золотые сандалии, которые носили пожилые дамы на Лонг-Айленде в 60-х. Смешно! Пример того, что не следует носить», «Слишком узкий спортивный бюстгальтер и юбка-макси только подчеркивают ее недостатки», «Не понимаю 54-летнюю женщину, которая идет на шопинг с голым животом», — пишут читатели Daily Mail. «Если бы Джей Ло надела белоснежную блузку вместо этого топа, она бы выглядела фантастически», — дали певице совет.
Однако мы бы подписались вот под этим комментарием: «Если бы у меня было такое тело в мои 50 лет, я бы тоже хвастался этим».
Ранее Мэтт Дэймон откровенно высказался о том, как Дженнифер Лопес обращается с его лучшим другом Беном Аффлеком.