Пользователи Сети жестко раскритиковали наряд и фигуру 54-летней Дженнифер Лопес на курорте: «Украла топ у подростка?»

Новый день — новый образ Дженнифер Лопес и шквал комментариев в Сети. Папарацци подловили звезду во время прогулки на острове Сен-Барт, где она проводит новогодние каникулы. Певица была одета в белый кроп-топ, розовую юбку макси и золотые босоножки. Звучит неплохо — как весьма уместный курортный лук. Однако пользователи Интернета в недоумении и вовсю критикуют наряд звезды. Виной всему — кроп-топ. Многие посчитали, что он Джей Ло не по размеру и подошел бы скорее подростку, нежели зрелой женщине. К тому же, как заметили некоторые, неудачная вещь обнажила недостатки фигуры: например, полноватые руки.