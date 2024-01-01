5 стрижек, которые обязательно нужно примерить в 2024 году

Новый год — новый имидж. Очень часто именно в праздники девушки начинают экспериментировать с образами. Многие салоны и коворкинги открывают свои двери со 2 числа, а это повод потратить премиальные на преображение.

Собрали вам для вдохновения самые трендовые стрижки для длинных и коротких волос, которые будут в моде в 2024 году.

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Многослойная стрижка шегги

Небрежная стрижка, которая выстригается слоями, мало того, что корректирует овал лица, может стать настоящей палочкой-выручалочкой для обладательниц кудрявых волос. Это одна из немногих стрижек, которая комплементарна такой текстуре прядей, смотрится хорошо и с челкой, и без.

Бикси

Для тех, кто хочет примерить что-то экстраординарное и избавиться от приличной длины волос. Бикси — родственница пикси и стрижки боб. От стрижки эльфа у нее многослойность, прикорневой объем, укороченные виски. От каре — удлиненные пряди спереди, в некоторых вариация удлиненная челка, асимметрия. Затылок у бикси укороченный, но его можно вообще выбрить, если вы того желаете. Есть несколько вариаций стрижки. Она может быть многослойной, ассиметричной с удлиненной или укороченной челкой, перевернутой, на манер перевернутого боба, совсем короткой, открывающей лицо.

Стрижка бабочка

Тренд этого сезона плавно перетекает в следующий. Стрижка с виду напоминает взмах крыльев бабочки, поэтому названа так по аналогии. Выстригается в несколько слоев. Самый короткий у макушки, контрольный у подбородка и еще один по длине. Вы можете при укладке пойти на хитрость: заколоть на затылке нижний слой и сымитировать фейковый боб. Бабочка — это отличный вариант для тех, кто хочет помолодеть лет на 5 и смоделировать овал. Кстати, сейчас такая стрижка у Кейт Миддлтон.

Тупой боб

Вневременная стрижка, которая стала еще популярнее, благодаря таким непо-бейби, как Кайя Гербер, Лили Роуз-Депп и Джиджи Хадид. Тупым боб называют из-за линии среза. Он выстригается по прямой с плотным контуром. Стрижка идет всем. Обладательницам тонких волосах добавит объем, тем, кому не нравятся природные черты, поменяет овал, «подогнав» его под классический треугольник. Тупой боб может скрыть визуально брыли и морщины. Укладывать стрижку можно по форме. Но особенный шик придает укладка в стиле небрежных волн. Создать ее легко, завив волосы на плойку.

Андеркат пикси