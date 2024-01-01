Как правильно носить "персиковый пух"
Под занавес года институт цвета Pantone назвал главный оттенок наступившего 2024-го. Им стал Peach Fuzz - "Персиковый пух". Как объяснили в Pantone, этот цвет отражает доброту, нежность, взаимовыручку и сотрудничество. На ежегодные заявления института реагирует и модная индустрия, а значит Peach Fuzz появится в наших гардеробах в будущем сезоне. Как правильно носить этот непростой цвет, рассказывает стилист-имиджмейкер Виктория Клочкова в новогоднем спецвыпуске проекта "Короче, Омск".
- Так и хочется сказать, что на красивом названии все достоинства этого цвета заканчиваются. Но на самом деле это не так. Признаюсь, я немного разочарована. Не потому что я против любви, заботы и нежности. Однако после прошлогоднего цвета - страстного, витального Viva Magenta - "персиковое облачко" кажется мне чем-то странным и малопонятным. Но ведь это не повод от него отказываться. Напротив, это новая возможность посмотреть на этот оттенок и придумать новые интересные сочетания, - говорит Виктория Клочкова.
Стилист отмечает, что "персиковый пух" может подчеркнуть недостатки внешности. Однако при правильной стилизации и комбинировании с другими яркими оттенками он удачно вписывается в гардероб.