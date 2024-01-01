Как правильно носить "персиковый пух"

- Так и хочется сказать, что на красивом названии все достоинства этого цвета заканчиваются. Но на самом деле это не так. Признаюсь, я немного разочарована. Не потому что я против любви, заботы и нежности. Однако после прошлогоднего цвета - страстного, витального Viva Magenta - "персиковое облачко" кажется мне чем-то странным и малопонятным. Но ведь это не повод от него отказываться. Напротив, это новая возможность посмотреть на этот оттенок и придумать новые интересные сочетания, - говорит Виктория Клочкова.