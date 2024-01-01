Убрать эффект панды: как быстро привести в порядок лицо после новогодней вечеринки

Бывает, что Новый год отмечаешь тихо в семейном кругу с минимумом алкоголя. Если же утром вы проснулись с размазанной тушью под елкой, значит веселый праздник удался. Помимо туши, ваше лицо наверняка украшают отеки и, конечно, синячки от недосыпа. Что делать, если вам нужно на следующий день идти в гости к родителям? Как быстро привести лицо в порядок? Вот заверенная косметологами схема.

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Примите контрастный душ

А затем сделайте контрастное умывание лица. Перепад холодных и теплых температур помогает ускорить кровообращение, запускает процесс детоксикации, убирает застойные явления. К ним относятся как раз отеки.

Очистите кожу

Если на коже проявились воспаления, она потеряла тонус — нужно провести детокс. Отлично вытягивают все загрязнения глиняные маски, они же подтягивают кожу и ставят овал на место. Достаточно нанести и подержать маску до застывания, затем смыть с помощью спонжа.

Увлажните кожу

Из-за алкоголя может наступить обезвоживание, в том числе кожи. Утром после вечеринки не удивляйтесь, если у вас появятся покраснения, шелушения и даже сеточка морщин. Вашу кожу просто необходимо хорошо увлажнить.

Для этого заранее запаситесь тоником, кремом и сывороткой с мощным коктейлем увлажняющих компоненов. Среди них ищите алоэ вера, гиалуроновую кислоту, церамиды, масло ши, олигопептиды, ниацинамиды.

Протрите лицо тоником, затем нанесите несколько капель сыворотки (предварительно согрейте в руках), а поверх крем.

Тем, у кого сильно шелушится лицо, лучше использовать вместо сыворотки тканевую маску. Она пропитана той же сывороткой, только за счет тканевой основы и термоэффекта компоненты проникают в более глубокие слои кожи.

Уберите темные круги