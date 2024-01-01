11 трендов, которые выйдут из моды в 2024

Зимой есть еще возможность доносить некоторые тренды, которые весной «выгуливать» будет муветон. Вот, какие вещи стоит убрать на дальнюю полку (мы же помним, что мода циклична).

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Балетки

Судя по показам весна-лето — балетки и модные несколько сезонов туфли-таби (с отделенными пальцами), заменит обувь на низком каблуке. В фаворитах снова будут босоножки и туфли на симпатичном каблучке kitten hill.

Приталенные жакеты

Точно уходят в глубокое прошлое. Их полностью заменять жакеты оверсайз, в стилистике 80-х с подчеркнутой талией и объемными плечами.

Маленькие сумочки

Оказались неудобными и непрактичными. Им на смену приходят вместительные модели тоут, хобо, шоппер. Платья-комбинация Говорят, что последний сезон можно демонстрировать свои платья-комбинации, тем более, что они отлично сочетаются со свитерами. А вот уже весной им на смену придут платья рубашечного типа в пол.

Мини-юбка

Мода 90-х частично возвращается, но мини-юбок это не коснулось. Весной балом будет править длина миди и юбки в пол.

Суперкороткие куртки

Те самые модели, которые оголяют поясницы молодежи, дизайнеры отправляют в аут. Ранней весной все должны щеголять в длинных пальто из шерсти, овчины и кожи.

Жилет до колен

Тоже уже не в моде. Но костюмные жилеты, в том числе укороченные модели в ходу. Поздней весной и летом стилисты снова рекомендуют носить их на голое тело в качестве топов.

Простые украшения

Цепочки, тонкие браслеты заменять массивные украшения — ожерелья, браслеты, серьги. Все, к слову, в эстетике 90-х. Туфли на танкетке Их все-таки окончательно вытесняли с пьедестала. Танкетку заменят туфли на маленьком каблуке и спортивная обувь.

Джинсы с дырками

Носить модели с перфорацией уже моветон. В коллециях брендов теперь представлены цельнокроенные джинсы. Максимум, чем они могут быть украшены — рисунком, надписью, нашивкой.

Джинсы скинни