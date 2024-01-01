11 трендов, которые выйдут из моды в 2024
Зимой есть еще возможность доносить некоторые тренды, которые весной «выгуливать» будет муветон. Вот, какие вещи стоит убрать на дальнюю полку (мы же помним, что мода циклична).
Балетки
Судя по показам весна-лето — балетки и модные несколько сезонов туфли-таби (с отделенными пальцами), заменит обувь на низком каблуке. В фаворитах снова будут босоножки и туфли на симпатичном каблучке kitten hill.
Приталенные жакеты
Точно уходят в глубокое прошлое. Их полностью заменять жакеты оверсайз, в стилистике 80-х с подчеркнутой талией и объемными плечами.
Маленькие сумочки
Оказались неудобными и непрактичными. Им на смену приходят вместительные модели тоут, хобо, шоппер. Платья-комбинация Говорят, что последний сезон можно демонстрировать свои платья-комбинации, тем более, что они отлично сочетаются со свитерами. А вот уже весной им на смену придут платья рубашечного типа в пол.
Мини-юбка
Мода 90-х частично возвращается, но мини-юбок это не коснулось. Весной балом будет править длина миди и юбки в пол.
Суперкороткие куртки
Те самые модели, которые оголяют поясницы молодежи, дизайнеры отправляют в аут. Ранней весной все должны щеголять в длинных пальто из шерсти, овчины и кожи.
Жилет до колен
Тоже уже не в моде. Но костюмные жилеты, в том числе укороченные модели в ходу. Поздней весной и летом стилисты снова рекомендуют носить их на голое тело в качестве топов.
Простые украшения
Цепочки, тонкие браслеты заменять массивные украшения — ожерелья, браслеты, серьги. Все, к слову, в эстетике 90-х. Туфли на танкетке Их все-таки окончательно вытесняли с пьедестала. Танкетку заменят туфли на маленьком каблуке и спортивная обувь.
Джинсы с дырками
Носить модели с перфорацией уже моветон. В коллециях брендов теперь представлены цельнокроенные джинсы. Максимум, чем они могут быть украшены — рисунком, надписью, нашивкой.
Джинсы скинни
Не выдержали конкуренции с более удобными моделями. Джинсы скинни (нам кажется, что на время) заменят классические модели прямого кроя.