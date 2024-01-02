Стильные вещи из гардероба бойфренда

Мода давно стала гендерно условной — мужчины с удовольствием носят розовый, традиционно считавшийся девчачьим, а девушки с восторгом примеряют на себя вещи своих братьев или мужчин. Кстати, это может быть удачным ходом, если вы собираетесь впопыхах на вечеринку — и с прискорбием констатируете это извечное женское: «Шкаф полный, а надеть нечего».

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Итак, какие мужские вещи можно прекрасно вписать в ваш праздничный образ?

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Классическая белая сорочка

Да-да, та самая сорочка, в которой так здорово разгуливать по дому. Но зачем себя останавливать и лишать друзей на вечеринке такого чудесного зрелища? Лучший вариант — сочетать сорочку с массивными украшениями, джинсами или кожаными штанами. Красный маникюр и вызывающая помада — и вы неотразимы.

Мужской пиджак

Надо сказать, что мужские пиджаки вообще прочно прописались в женском гардеробе еще с меткой подачи Ив-Сен Лорана, поэтому этот прием уже классика. Тем более что оверсайз нынче в тренде, а широкие плечи «а-ля 90-е» показали практически все модные дома в этом сезоне на подиумах.

Пиджак вашего мужчины можно сочетать вообще с чем угодно. Особенно хорош он будет с шелковым платьем-комбинашках (кружево и тонкие бретельки), высокой шпилькой или грубыми ботинками на протекторе.

Дерзким и смелым идеально подойдет вариант, принятый у звезд на красных дорожках: строгий мужской пиджак прямо на голое тело. С брюками, очками в массивной оправе, акцентным украшением на шее и интересной прической. Оба образа с пиджаком очень секси.

Мужские аксессуары

Вот тут можно позволить фантазии разгуляться и смело примерять вообще все подряд. Шарф, шляпы или забавные шапочки, меховая шапка (чем больше, тем лучше!), часы, галстуки — все может сыграть в праздничном женском образе сольную партию. Не беда, что эти вещи могут оказаться вам слегка великоваты — те же часы большого размера смотрятся очень стильно и соблазнительно на хрупком женском запястье.

Мужская пижама

А вот тут тема интересна тем, что традиционные фланелевые пижамы часто бывают выдержаны в цветах новогодних праздников — это красный, зеленый и белый во всех сочетаниях.

Пижамный стиль никуда далеко из моды не уходил последние несколько лет, поэтому помним только одно правило. Надеваем либо штаны, либо уже рубашку от пижамы. Последняя хорошо идет в качестве пиджака (если рукава длинноваты, закатайте, ничего страшного). Низ отлично рифмуется с сапогами угги, объемными свитерами или теми же худи-оверсайз. Подсказать вам, где, возможно, вы найдете чудесную толстовочку, в которую укутаетесь, словно в уютный кокон?

…А мотоцикл?