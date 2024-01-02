54-летняя Эвелина Бледанс раскрыла секрет красоты

Известная российская актриса Эвелина Бледанс регулярно делится с поклонниками моментами из своей личной жизни через социальные сети. Кроме того, она не стесняется выкладывать фотографии, на которых её фанаты восхищаются её стройной фигурой. Недавно актриса провела общение с поклонниками в своем личном блоге, и большинство пользователей интересовались, как она ухаживает за собой и поддерживает свою стройность, как сообщает портал boda.

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Бледанс призналась, что она счастливчик, и после беременностей у неё не появились растяжки и другие дефекты на коже, что позволяет ей гордиться своей идеальной фигурой. Её поклонники начали задавать ей вопросы о том, как она поддерживает свою физическую форму в таком отличном состоянии. Актриса не стала скрывать информацию и поделилась своими секретами.