54-летняя Эвелина Бледанс раскрыла секрет красоты

54-летняя телеведущая Эвелина Бледанс раскрыла секрет красоты
Известная российская актриса Эвелина Бледанс регулярно делится с поклонниками моментами из своей личной жизни через социальные сети. Кроме того, она не стесняется выкладывать фотографии, на которых её фанаты восхищаются её стройной фигурой. Недавно актриса провела общение с поклонниками в своем личном блоге, и большинство пользователей интересовались, как она ухаживает за собой и поддерживает свою стройность, как сообщает портал boda.
Бледанс призналась, что она счастливчик, и после беременностей у неё не появились растяжки и другие дефекты на коже, что позволяет ей гордиться своей идеальной фигурой. Её поклонники начали задавать ей вопросы о том, как она поддерживает свою физическую форму в таком отличном состоянии. Актриса не стала скрывать информацию и поделилась своими секретами.
Прежде всего, она придерживается здорового и сбалансированного рациона, однако не отказывает себе в удовольствии наслаждаться разнообразной пищей в разумных количествах. Также важной частью её жизни является физическая активность. Она призналась, что проводит много времени на работе и всегда в движении. Эвелина Бледанс не только предпочитает активные прогулки на свежем воздухе, но и регулярно посещает спортивный зал. Кроме того, плавание вызывает её интерес, и в свободное время она занимается этим видом активности для поддержания своей фигуры в отличной форме.