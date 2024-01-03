В Волгограде скупают винтажную одежду в стиле сериала «Слово пацана»

Сага о молодежных группировках в Казани конца 1980-х оказалась крайне популярна в России и постсоветском пространстве. Визуальная стилистика того времени затронула и жителей Волгограда – на популярном сайте объявлений вслед за взлетевшим спросом на винтажные вещи позднего СССР увеличивается и количество предложений.

Так, число объявлений о продаже тематических предметов гардероба в Волгограде превысило 2100 публикаций. А количество продавцов ретровещей с момента выхода первой серии фильма выросло на 10%.

С даты премьеры сериала продажи шапок в стилистике эпохи 80–90-х выросли на 150%, рубашек – на 300%, а брюк – на 34%. Любой желающий сможет купить в Волгограде такую шапку в среднем за 1440 руб., рубашку – за 770 руб., а брюки – за 2150 руб.

Доля продаж головных уборов из раздела «Аксессуары» на сервисе «Авито» увеличилась до 31,25% от общего количества продаж в категории. Чаще всего волгоградцы покупают футболки и кофты с символикой или названием сериала. На эти вещи пришлось 33% продаж в категории «Мужская одежда», а на брюки с символикой – 15% всех продаж этой категории.