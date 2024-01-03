Ямальцам перечислили самые красивые даты 2024 года для бракосочетаний

В прошлом году в популярные числа брак зарегистрировали порядка 570 новых семей. А еще на Ямале стали популярны регистрации браков на выездных площадках.

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На Госуслугах уже открыта запись на регистрацию брака в 2024 году. Специалисты органов ЗАГС рассказали жителям Ямала о самых красивых датах для бракосочетаний в этом году. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Ближайшая красивая дата будет в феврале: 02.02.2024. Еще одной необычной датой можно считать 2 апреля – в сокращенном варианте 2.4.24. Особенно активно подают заявления на регистрацию брака в подобные даты в Новом Уренгое. В этом году есть уникальная дата для свадьбы – 29 февраля 2024. Востребованы для свадеб и традиционные праздники. К примеру, День семьи, любви и верности.

В прошлом году в популярные числа брак зарегистрировали порядка 570 новых семей. Кроме того, на Ямале популярны торжественные регистрации браков на выездных площадках. В прошлом году яркими и запоминающимися локациями стали лабытнангский Ледовый дворец, Музей вечной мерзлоты в поселке Тазовский, Стела «66 параллель» и «Обдорский острог» окружной столицы, возле памятника Петру и Февронии Муромским в Надыме, в ноябрьском этнографическом комплексе «Нум», в этнопарке стойбища «Лимбя» Яр-Сале.

«В большинстве случаев пары подают заявления на регистрацию брака на определенную дату, основываясь на красивом сочетании цифр. Выбрать понравившийся день можно за год до желаемой даты. Запись на регистрацию брака на 2024 год уже открыта на Госуслугах», — сообщила руководитель службы ЗАГС ЯНАО Галина Рассадина.