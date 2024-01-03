22-летняя "Мисс Боливия" арестована за торговлю оружием и работу на наркокартель

Арестована 22-летняя Алондра Меркано, модель и "королева красоты", представлявшая Боливию на конкурсе "Мисс мира". Ранее Алондра завоевала в своей стране и титул "Мисс Очарование".

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Как передают латиноамериканские СМИ, победительница национального отборочного тура на участие в "Мисс мира" 2020 года была задержана по подозрению в ряде серьезных преступлений и в настоящее время содержится в женской тюрьме в Бени. Модели могут быть предъявлены обвинения в торговле оружием, наркотиками и противозаконном хранении оружия и боеприпасов.

Как уточнено, Меркано была задержана в доме, где проживала со своим бойфрендом - скрывающимся от правосудия Андреасом Васкесом. Как добавляет Marca, на телефоне модели обнаружено "компрометирующее видео".

Сестра Васкеса, также проходящая по делу, скрывается вместе с ним.