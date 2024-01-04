Как зимой сохранить красоту и здоровье кожи: 3 правила косметолога

Что делать, чтобы зима не стала проверкой на прочность для кожи и как пережить холода с комфортом, рассказывает Наталья Курганская ― врач дерматолог-косметолог, лазеротерапевт центра инновационной медицины.

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Почему зимой коже нужен особый уход

Мороз и ветер на улице, высушенный отоплением воздух в помещениях, принятие ванны и душа с горячей водой ― зимой кожа подвергается постоянному стрессу. Как итог: многие ощущают дискомфорт, кожа начинает чесаться и сохнуть, а цвет лица перестает радовать.

Если кожа сухая, она становится еще более сухой и чувствительной. А при жирной и проблемной коже может повышаться активность сальных желез и обостряться воспаления.

Все это связано с утратой липидного слоя ― основного защитного барьера кожи. Он как невидимая оболочка сохраняет влагу внутри кожи и не позволяет неблагоприятным факторам внешней среды влиять на нее. Когда липидный слой нарушен, кожа становится уязвимой: может шелушиться и чесаться, появляются морщины и раздражения. Поэтому зимой ей необходимо больше внимания и заботы, чем обычно.

Вот что можно сделать прямо сейчас, чтобы заметно улучшить состояние и внешний вид кожи.

Отказаться от горячей воды

В холодное время так и хочется согреться ― не только чаем и пледом, но и полежав в теплой ванне. Важно помнить: горячая вода нарушает эпидермальный кожный барьер, и он уменьшается с каждой такой водной процедурой. В результате кожа все хуже сохраняет уровень увлажненности.

Чтобы помочь коже, рекомендуется сразу после ванны или душа наносить увлажняющее средство. Например, керамиды и пептиды, а также ламеллярные кремы и эмульсии помогают восстанавливать липидный барьер и обеспечивают длительный эффект увлажнения.

Пить много жидкости

Один из простых и эффективных способов сохранить увлажненность кожи в зимний период ― выпивать достаточное количество воды. Влага нужна, чтобы поддерживать внутриклеточные процессы. Когда ее становится мало, организм начинает испытывать обезвоживание. Процессы регенерации и вывода токсинов затормаживаются, тело начинает увядать на клеточном уровне.

Речь идет именно о чистой питьевой воде, не считая кофе, чая, соков или супов, которые входят в ваше меню. Рассчитать свою дневную норму, необходимую для поддержания здоровья и красоты, несложно. Для этого нужно знать свой вес и его величину умножить на 50 мл. Например, при весе 60 кг взрослому человеку рекомендуется ежедневно выпивать в день 3 л воды, распределяя это количество равномерно в течение дня.

Использовать подходящие средства

Хотя зимой кожа становится более сухой, ее тип не меняется, но меняются потребности. Их поможет удовлетворить средство, предназначенное для «соседнего», более сухого типа кожи.

Например, при жирной коже матирующие средства можно заменить на легкие увлажняющие для комбинированной кожи. Нормальной коже могут в этот период больше подходить средства, предназначенные для сухой. А сухой коже ― продукты для очень сухой и чувствительной.

Кожа может быть и комбинированной. Например, когда одни зоны «ведут себя» как сухие, а кожа на других участках остается нормальной или жирной. В таком случае каждой зоне рекомендуются свои средства. Питательные и увлажняющие ― для устранения сухости, матирующие ― для регуляции жирности.

Не забывать про SPF

Принято считать, что от солнца следует защищаться только в летнее время. Но зимой даже в пасмурную погоду кожа также подвержена вредному воздействию ультрафиолетовых лучей. Как правило, именно «зимнее» UVA-излучение провоцирует сухость кожи, возникновение морщин и пигментных пятен.