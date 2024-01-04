Грузинская модель появилась в новой рекламе духов Chanel
Грузинская модель Матильда Гварлиани привлекла внимание, снявшись в рекламной кампании духов Chanel Chance. Ее модельное агентство Look Models Agency поделилось этой новостью. В рекламе Матильда снялась вместе с другими моделями, представив красочное и яркое воплощение аромата.
Особую изюминку этому проекту добавил французский режиссер Жан-Пьер Жене, известный по работе над фильмами «Амели», «Чужой: Воскрешение» и другими успешными кинокартинами.
Матильда, которой всего 20 лет, уже имеет впечатляющий путь в мире моды. Она была лицом рекламной кампании Роберто Кавалли и сотрудничала с многими известными мировыми брендами. Ее модельная карьера началась в 14 лет, когда она дебютировала на показе во Флоренции, а уже в 15 лет снялась для рекламы бренда PULL&BEAR. Ее участие в показе Dolce & Gabbana на Неделе моды в Милане 2019 года стало одним из важных этапов ее профессионального роста.
Сейчас Матильда сотрудничает с агентством Next Model, а ее основное агентство находится в Грузии — Look Models Management.