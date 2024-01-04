Грузинская модель появилась в новой рекламе духов Chanel

Матильда, которой всего 20 лет, уже имеет впечатляющий путь в мире моды. Она была лицом рекламной кампании Роберто Кавалли и сотрудничала с многими известными мировыми брендами. Ее модельная карьера началась в 14 лет, когда она дебютировала на показе во Флоренции, а уже в 15 лет снялась для рекламы бренда PULL&BEAR. Ее участие в показе Dolce & Gabbana на Неделе моды в Милане 2019 года стало одним из важных этапов ее профессионального роста.