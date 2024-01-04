Ханна и Пашу раскрыли правило, которое помогает им сохранять романтику в отношениях

Январские выходные за салатами и отдыхом дома — вариант точно не для Ханны и Пашу. Эта парочка — одна, к слову, из самых крепких в российском шоу-бизнесе — не теряет времени даром, даже когда на это есть законное право. Прямо в начале года Анна и Павел Курьяновы (настоящие имена певицы и продюсера) решили отправиться в романтическое путешествие по Барселоне. И неспроста!

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Оказывается, совместные вылазки (причем только вдвоем) по выходным — одно из главных правил Ханны и Пашу, которое помогает им поддерживать отношения. «Улетели на пару дней вдвоем на романтик. Одно из наших правил, которое помогает оставлять между нами такие отношения», — написал Пашу в Инстаграме*. Там же он показал их с супругой идеальное утро — без сообщений и звонков по работе. В общем, эти двое умело доказывают, что их романтические секреты и лайфхаки действительно работают.

Ну а вдобавок, говорят Ханна и Пашу, такие путешествия помогают им наполниться энергией и зарядиться на установку новых целей и их достижение — а в этом им, мы точно знаем, равных нет. Ну разве что Виктория Боня с ее внушительным списком желаний на ближайшие пару лет.

Кстати, крепкий брак Ханны и Пашу держится не только лишь на романтических поездках. Секретов у них множество! Взять хотя бы тот лайфхак, благодаря которому бизнесмен даже спустя годы смотрит на певицу с любовью и восхищением, — ищите его здесь.