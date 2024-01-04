Постройневшая Решетова показала, как выглядит в своем минимальном весе: фото

Последние несколько месяцев Анастасия Решетова взялась стремительно худеть — то ли намеренно, то ли по стечению обстоятельств. Как бы там ни было, процесс был быстрым, а результат — эффективным. Еще в начале декабря модель призналась, что сейчас пребывает в своем минимальном весе впервые за пару лет — 57 килограммов. С тех пор она успела избавиться еще от пары нежелательных килограммов и вернуть форму едва ли не подросткового возраста. А накануне экс-возлюбленная рэпера Тимати показала, как выглядит теперь.

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В Инстаграме* она опубликовала снимок из спортивного зала в коротком топе и легинсах. К слову, даже такая фотография на фоне последних публикаций Насти кажется достаточно откровенной — в подобных нарядах на связь она выходит редко, а о кадрах в купальнике даже и говорить не стоит. И хотя этот образ оказался довольно сдержанным, не заметить, как сильно постройнела девушка, просто невозможно.

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Оно, в общем-то, и понятно: на дворе 4 января, а Решетова вместо отдыха дома отправилась в фитнес-центр. Видимо, это и значит начать год правильно.

Но, кстати, кроме активных занятий спортом Анастасия Решетова также признавалась, что забывает ужинать. Ранее она рассказывала, что ради фигуры мечты решилась на интервальное голодание. А вот в любимых вкусностях отказать себе, увы, не может. Впрочем, ее guilty pleasures даже запрещенкой назвать сложно.