Как сохранить здоровье кожи зимой

В холода кожа подвергается негативному воздействию мороза, ветра и низкой влажности. Чтобы уберечь ее от повреждений, нужно соблюдать определенные правила.

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Как сообщили в регуправлении Роспотребнадзора, сохранить кожу здоровой помогут простые рекомендации.

Прежде всего, зимой нужно снизить продолжительность водных процедур с горячей водой. Дело в том, что они провоцируют разрушение защитного жирового слоя.

После душа или ванны кожу следует осторожно промокнуть полотенцем, но не растирать агрессивно. Затем желательно нанести увлажняющее средство, содержащее линолевую кислоту, церамиды, диметикон или глицерин.

Для удержания влаги в коже в помещении нужно поддерживать влажность более 40%. Для этого можно воспользоваться современными увлажнителями – их ставят в той комнате, где приходится проводить больше всего времени.

Для улицы нужно внимательно выбирать вещи и обращать внимание на ту ткань, из которой их сделали. Не стоит надевать шерстяное сразу на кожу – для первого слоя одежды используются изделия из хлопка или шелка. На улице обязательно использовать перчатки или варежки – такая защита сохранит кожу рук от мороза и ветра.

И, конечно, важно соблюдать питьевой режим в морозы. Для здоровья кожи нужно пить больше воды и чая, а количество сладких напитков сократить до минимума.