Лучшие процедуры для каждого типа кожи, которые можно делать дома

Пересмотрите свой уход.

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Существует три типа кожи — сухая, жирная и комбинированная. Косметологи говорят, что абсолютно нормальной нет ни у кого, поэтому на косметических средствах сейчас очень редко можно встретить обозначение для «нормальной кожи».

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Эксперты говорят, что, подбирая уход, нужно исходить из состояния кожи на данный момент и проблем, которые ее преследуют. Вот как это сделать.

Жирная кожа

Обычно сильно блестит в Т-зонах уже в середине дня. В уходе вам нужны продукты, которые снижают работу сальных желез, при этом хорошо увлажняют. Неправильно использовать в уходе только матирующие и себорегулирующие средства. Вы можете пересушить кожу, тогда сальные железы начнут работать еще активнее, чтобы восстановить баланс увлажнения. Из-за этого могут возникнуть угри и воспаления.

Очищение

На каждый день используйте пенки или гели для умывания с зеленым чаем и цинком. Они хорошо очищают, снижают активность сальных желез. Два или три раза в неделю применяйте средства очищения с кислотами. Избегайте попадания в глаза, кислоты агрессивно воздействуют на слизистую. После очищения применяйте лосьоны с цинком и увлажняющими компонентами.

Уход

В уходе днем используйте увлажняющую сыворотку с гиалуроновой кислотой и матирующий крем. Это поможет убрать блеск и увлажнить кожу.

В вечернем уходе вы можете применять более интенсивные продукты, например, для борьбы с воспалениями, если они есть. Хорошо справляется с высыпаниями сыворотка с витамином С. Крем должен быть увлажняющий и питательный, чтобы восстановить кожу после рабочего дня. В составе ищите коллаген, гиалуроновую кислоту, алоэ вера, витамин Е.

Сухая кожа

Обладатели этого типа частенько жалуются на состояние стянутости, на коже бывают шелушащиеся участки, особенно актуально зимой. В уходе важно кожу одновременно увлажнить и успокоить.

Очищение

В очищении используйте мягкие средства в формате молочка. Также для сухой кожи подходят масла для умывания, которые очищают, питают и увлажняют.

Уход

Для ухода подойдут увлажняющие и питательные средства. Используйте сыворотку с гиалуроновой кислотой, коллагеном. В составе крема должны быть масла, витамин Е.

Комбинированная кожа

Сочетает в себе проблемы жирной и сухой. Может блестеть в Т-зоне, при этом на лице есть сухие участки, бывает шелушение.

Очищение

Используйте пенки, которые одновременно заживляют, увлажняют и работают с сальными железами. В составе ищите мяту, цинк, кислоту, розмарин. Обязательно тонизируйте кожу после очищения, протирая тоником с гиалуроновой кислотой, витамином Е.

Уход