Как самостоятельно скрыть седые корни, если ваш стилист решил отдохнуть

Простые способы сделать это без окрашивания.

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Обычно седые корни появляются по своему графику, все зависит от того, как быстро растут волосы. Если вдруг вы увидели это «чудо» в праздники, а ваш стилист решил отдохнуть все 10 дней, не переживайте. Проявившуюся седину можно скрыть и без окрашивания. Вот простые способы.

Используйте маскирующий спрей

Это специальный спрей-маскировщик седых корней. Есть в линейке брендов по уходу за волосами. В его составе нет аммиака, перекиси, синтетических красителей. Он окрашивает лишь верхний слой волос и смывается шампунем. Подберите для себя идеальный оттенок, а затем распылите, держа спрей на расстоянии 7 см от корней.

Используйте тени для корней

Существует специальная маскирующая пудра для корней. Если у вас ее нет, подойдут и обычные тени для волос, только чтобы они зафиксировались, предварительно на волосы нужно нанести мусс или спрей. Наносите тени кистью на те зоны, которые хотите замаскировать.

Используйте тушь для волос

Существует тушь для волос в разных цветах, ею также можно маскировать корни, если оттенок подходит. Она хорошо держится на волосах.

Смените пробор

Сара Джессика Паркер, чтобы замаскировать седые корни, использовала прием, который ей посоветовали стилисты. Перед выходом на красную дорожку, актриса сделала пробор в виде елочки на распущенных завитых волос. Такой пробор хорошо скрывает седые корни.

Работает в этом направлении и глубокий боковой пробор, только создайте его на противоположную сторону той, что делаете обычно. Так волосы будут выглядеть объемнее.

Сделайте начес у корней

Прикорневой начес визуально сглаживает переход от корней к волосам по длине, скрывая седину. Придать объем можно с помощью круглой расчески — брашинга, или же использовать щипцы-гофре.

Соберите волосы в пучок

Зачешите волосы назад и соберите их в пучок, добавьте стильный ободок. Это поможет скрыть седые корни.

Оберните повязку вокруг головы