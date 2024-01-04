3 продукта, которые вернут сияние уставшей коже

Врач Екатерина Волкова обладательницам так называемой уставшей кожи рекомендовала включить в свой рацион три продукта, которые помогут справиться с этой проблемой. Этим свойством эксперт наделяет квашеную капусту, апельсины и перец.

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"Кожа - это отражение гормонального статуса и того, что мы едим. Ведь именно еда совместно с женскими гормонами решает, какой будет кожа: уставшей или сияющей", - пояснила Волкова в своем Telegram-канале.

Врач обратила внимание, что особенно сложно маскировать тусклую и сухую кожу в периоды, когда уровень эстрогенов низкий - перед менструацией, в перименопаузе или в период климакса.

По словам Волковой, содержащаяся в квашеной капусте молочная кислота не дает развиваться патогенным бактериям в кишечнике и, соответственно, на коже. А естественные ферменты улучшают переваривание белка, в том числе - коллагена, одного из главных компонентов, отвечающих за упругость кожи.

Кроме того, квашеная капуста, как отмечает эксперт, содержит в большом количестве витамин С (около 50 мг на 100 гр), который является активным антиоксидантом, профилактирует воспалительные элементы, устраняет пигментные пятна, выравнивает рельеф и борется с тусклостью.

Другим рекордсменом по содержанию витамина С и клетчатки Волкова называет перец. В этом овоще есть калий, магний, витамины Р и А.

Не менее богат витамином С, по словам медика, и апельсин. К тому же он еще и отличный источник клетчатки. Средний апельсин содержит 3 г клетчатки, что составляет 12% суточной нормы, заключила Волкова.