Ученые вывели формулу идеальной челюсти

Исследование: идеальный угол нижней челюсти у женщин составляет 142 градуса. Каждый понимает красоту по-своему: кто-то считает, что достаточно длинных волос и модной укладки, кому-то важнее накраситься и скрыть недостатки, а кто-то делает акцент на одежде. Если говорить про красоту лица, скорее всего, решающее значение будут иметь форма носа, пухлость губ и чёткость бровей, но точно не форма челюсти. Но оказалось, что «рулит» именно она. Рассказываем, какая челюсть, по мнению учёных, считается самой красивой.

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Исследователи из Брюссельского университета провели два опроса, в ходе которых предложили оценить чёрно-белые фотографии разных людей. На снимках были и обычные люди, и знаменитости. При этом половина жюри были пластическими хирургами.

Участников эксперимента попросили оценить, насколько люди на снимках кажутся им привлекательными. Глаз на фото видно не было — это нужно для того, чтобы другие черты лица не помешали сделать выбор.

В числе фотографий были снимки Анджелины Джоли, Кейт Мосс, Милы Кунис, Ирины Шейк, Скарлетт Йоханссон, Марго Робби и других известных красавиц. В результате оказалось, что самая красивая челюсть не у Анджелины Джоли, а у Кейт Мосс. За неё проголосовали 76% респондентов. Её угол нижней челюсти составил 139 градусов.

А средний показатель этого параметра у красавиц — 142 градуса, его и признали идеальным. У мужчин самой красивой оказалась челюсть с углом в 130 градусов. При этом пухлые щёки и квадратная форма лица у парней без ярко выраженных скул не привлекли 74% участников исследования.

Так что чёткая линия подбородка — та особенность, которая идёт и женщинам, и мужчинам.