Кендалл Дженнер произвела фурор в Сети провокационными снимками в крошечном бикини

Не откроем ничего нового, если скажем: фигурки у сестер Кардашьян-Дженнер что надо. Звезды это понимают сами, а потому из снимков в купальниках в личных блогах каждой можно выделить отдельную рубрику. Особенно часто своими формами стала хвастаться Кендалл Дженнер, но в последний раз со степенью откровенности она малость перестаралась.

© Super.ru

Снимки звезда сделала во время отдыха на Барбадосе — туда звезда, пишет Daily Mail, улетела на новогодние праздники. Кендалл встала на фоне роскошного заката, который как по сценарию был цвета почти ее купальника.

Соцсети

« А это вообще купальник?» — поинтересовался фанат.

« Она ничего не оставляет для воображения, показывает вообще все и сразу», — добавил другой.

Отрицать то, что ниточки еле-еле прикрывают интимные места, язык не повернулся даже у самых преданных защитников Кендалл.

А вот для сестер звезды, Ким и Хлои, такой образ будто в порядке вещей — они оставили поздравления с Новым годом, проигнорировав тот факт, что фото Кендалл ну очень пикантные.

Super.ru

Лишь Кайли оставила родственнице короткое Hot, поскольку сама прекрасно знает, с какой целью сестра опубликовала эти снимки. К тому же полгода назад, по крайней мере по слухам, девушка сделала пластику ягодиц — ну не прятать же их теперь?