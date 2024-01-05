48-летняя Ева Лонгория появилась на красной дорожке в прозрачном платье

Если для вдохновения Джей Ло, которая в свои 54 года выглядит куда моложе этих лет, уже недостаточно, советуем присмотреться к звезде «Отчаянных домохозяек» Еве Лонгории. 48-летняя актриса удивляет не только безупречным внешним видом, но и своей безукоризненной жизнерадостностью. Ну серьезно, когда вы в последний раз видели экранную Габриэль Солис без роскошной улыбки на лице?

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Более того, сколько бы ни пытались проворные папарацци снять Еву не в самом лучшем свете, вывести из себя ее, кажется, совсем не просто. Проблем с комплексами и самооценкой, однажды рассказывала Лонгория, у нее никогда не было. Видимо, поэтому, пока весь мир обсуждает незначительный целлюлит на ее бедрах, запечатленный на фото из отпуска, знаменитость продолжает сиять и радовать поклонников. Накануне она, кстати, вышла на красную дорожку в прозрачном платье и произвела настоящий фурор.

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Прошедшим вечером состоялось первое в этом году громкое для кинозвезд событие — 35-й ежегодный Международный кинофестиваль в Палм-Спрингс. Для такого мероприятия Ева Лонгория выбрала элегантное белое кружевное платье. Ну а чтобы совсем уж не лишать зрителей дара речи, под прозрачный наряд актриса надела бежевое боди.

«Платье похоже на паутину, она просто потрясающая», «Красивая женщина», «Приятно видеть женщину, которая не пытается ничего скрыть и не выглядит жутко худой», — написали читатели Daily Mail.