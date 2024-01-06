Стилист назвала главные тренды зимы

Зимой 2023-2024 на пике моды оказались натуральная кожа и мех, при чем не только в верхней одежде. На ведущие мировые подиумы вышли платья, юбки, жилеты, браслеты и чокеры из этих материалов. Также актуальны обувь и сумочки с их использованием, рассказала «Ленте.ру» стилист, дизайнер Юлия Логвинова.

Еще одним ярким трендом сезона она назвала металлик.

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«Золотые, серебряные оттенки, с бордовым, фиолетовым, зеленым, синим отливом уместны в качестве основы для образа и в качестве акцентов. Если вы не решаетесь завести в своем гардеробе комбинезон или брючный костюм металлик, то с сумочкой или туфлями точно не прогадаете: их можно сочетать со множеством цветов и стилей», — добавила дизайнер.

Есть хорошие новости и для любителей неброского и сдержанного монохрома. Если цветочки и клеточки вас не радуют, предпочитаете подбирать туфли и сумочку в цвет делового костюма, то настало ваше время. Тотал-лук можно создавать в любых цветах — ярких и спокойных, пастельных и глубоких.

В моду также вернулись фасоны из «нулевых». Так, на подиумах снова появились платья и юбки мини, которые актуально носить с плотными яркими колготками.

Еще один «привет из нулевых» — ассиметричный крой. Неровный подол, открытые плечи, топы на один рукав, вырезы самых замысловатых форм — все это снова оказалось очень популярным.

Вместе с тем актуальна стала и обувь на платформе, сообщила собеседница «Ленты.ру». Из сумочек же в этом сезоне актуальны как классические прямоугольные модели, так и довольно замысловатые. Например, фермуар — каркасная сумка а-ля ридикюль. Также на пике оказались сумка-ведро, багет, круглые сумки, поделилась дизайнер.

«Цвета — от классического черного до металлика, акцентного неона и ярко-красного. А металлические цепочки заменили ремешки и стали самым актуальным декором», — добавила она.