Каким 2023 год вошел в историю моды?

В ушедшем году модников кидало из стороны в сторону: сначала звезды ходили в трусах вместо брюк, потом переключились на сдержанные образы в стиле «тихая роскошь», а в декабре и вовсе нарядились в шубы и меховые шапки, подражая «типичным славянкам». Не обошлось и без скандалов — споры вызвал бюстгальтер с торчащими сосками от Ким Кардашьян, а экоактивисты продолжали защищать животных, выбегая на подиумы показов полуголыми. Что творилось в мире моды в 2023 году — в галерее «Ленты.ру».

Главные трендсеттеры, в том числе Кендалл Дженнер и Белла Хадид, в начале года неожиданно сняли штаны и стали выходить в свет в трусах. К началу 2023 года тенденция распространилась повсюду: от каналов TikTok до подиумов на Неделе моды. На показе итальянского бренда Miu Miu, например, модели дефилировали в нижнем белье, демонстрируя оголенные ноги. Вскоре трусы стали еще одним самостоятельным предметом гардероба, который звезды и модницы надевали поверх колготок. В подобных образах на публике замечали манекенщиц Беллу Хадид и Хейли Бибер, бизнесвумен Кайли Дженнер и участницу музыкальной группы Blackpink Дженни Ким. В итоге в конце года эксперты платформы Lyst признали вирусные трусы Miu Miu самым популярным в мире трендом.

Под конец уходящего года иностранки массово оделись в шубы и меховые шапки-боярки и стали танцевать под русские песни, желая походить на «типичных славянок». Эстетика состоятельных женщин Восточной Европы 2000-х годов вмиг заполонила интернет, а песня Кати Лель «Мой мармеладный», под которую все снимали ролики в нашумевших вещах, стала хитом в мировом чарте Spotify. Вместе с тем в соцсетях появился флешмоб под названием #SlavicGirl или #SlavicGirlCore, набравший почти 600 миллионов просмотров в TikTok.

Летом в киноиндустрии случилось настоящее потрясение — на экраны вышел фильм «Барби». Разумеется, событие не могло остаться вне мира моды: яркие наряды в стиле любимой куклы — такие популярные в 1990-е и такие нелепые в 2010-е — вновь оказались в топе трендов. Звезды, такие как Гарри Стайлс, сестры Кардашьян, Энн Хэтэуэй и их поклонники поддались соблазну облачиться в розовые мини-юбки и встать на высокие каблуки — даже в повседневной жизни. Тенденцию поддержали и именитые бренды: так, все оттенки розового появились в последних коллекциях как масс-маркетовых брендов (ZARA, ASOS, H&M, Revolve), так и люксовых модных домов Valentino, Stella McCartney и Versace.

Кажется, в 2023 году феминистические движения окончательно победили: ходить без бюстгальтера, нарочито подчеркивая соски облегающей одеждой, стало популярным трендом у женщин в западном обществе. Поэтому в моду вошли корсеты и бюстье в виде обнаженной груди — в таких топах выходили в свет многие звезды, в том числе Элли Голдинг, Лупита Нионго и Дженнифер Лопес. А Ким Кардашьян решила заработать на вирусной тенденции: в коллекцию собственного бренда Skims телезвезда включила бюстгальтер с имитацией твердых сосков.

В феврале огромные ботинки Astro Boy Boots, которые появились в ассортименте американского бренда MSCHF, стали очередным интернет-мемом. Создатели обуви рассказали, что при разработке сапог вдохновлялись образом Астробоя из популярного аниме-сериала 1960-х годов и называют их «воплощением мультяшной абстрактной обуви». Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо Astro Boy Boots — они воскресили воспоминания о Башмачке из детского сериала «Даша-путешественница». В них же они принялись «обувать» героев известных фильмов — например, помощницу Миранды Пристли из комедии «Дьявол носит Prada».

Начало 2023 года ознаменовалось эффектным показом новой коллекции одежды Haute Couture французского бренда Schiaparelli в Париже. Тогда модели Ирина Шейк продефилировала в платье с головой льва, а Наоми Кэмпбелл — в меховом пальто с головой черного волка. Помимо них, в подобном образе мероприятие посетила телезвезда Кайли Дженнер, которая надела облегающее черное платье с головой льва.

Несмотря на массовую Карлу Лагерфельду. Многие гости решили почтить его память нарядами с отсылкой к его любимой кошке Шуппет. Одной из таких звезд стала рэперша Doja Cat, которая примерила на себя образ питомца, состоявший из серебристого облегающего платья и капюшона с декоративными ушами.

В конце года к тренду также Рита Ора — исполнительница появилась на лондонской церемонии вручения премий в сфере моды British Fashion Awards в обнажавшем ее спину платье. При этом вдоль позвоночника звезды, от шеи до поясницы, были приклеены серебристые шипы.

Во времена экономического кризиса очередная люксовая вещь — далеко не товар первой необходимости. В 2023 году это осознали даже знаменитости, чьи финансы позволяют не задумываться о росте цен и безработице. Актриса Гвинет Пэлтроу оказалась одной из последовательниц тренда на тихую роскошь, о чем говорили ее сдержанные, но дорогие наряды в зале суда. Обвинения звезде предъявил доктор, в которого она влетела на лыжном склоне в 2016 году. Пэлтроу выступила со встречным иском и одержала победу, а для каждого появления в суде она подбирала изысканные образы. На ней были и кашемировый джемпер Loro Piana, и обувь Celine, и пальто The Row. «Ценности людей меняются. Они устали от притязательной символики брендов и ищут более сдержанные способы выражения своего статуса и индивидуальности: элегантный стиль, высокое качество материалов, удобный крой и безупречное исполнение», — считает стилист Александр Кузиков.

В 2023 году также не осталась без внимания юбка в виде махрового полотенца люксового бренда Balenciaga, стоимость которой составила 925 долларов (81 тысяча рублей). В социальных сетях на марку обрушился шквал критики, модники даже запустили хештег #Идиотскаямода.

Впоследствии вирусную новинку заметил шведский производитель мебели IKEA — в британском Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) бренда покупателям представили похожий предмет гардероба, но почти в 50 раз дешевле.

О нелепой юбке решил высказаться и художник Фредди Смитсон. Дизайнер опубликовал в упомянутой соцсети фрагмент из комедийного телесериала «Мистер Бин», на котором запечатлен главный герой, примеряющий в магазине желтое полотенце. При этом видео Смитсон сопроводил названием люксовой марки.

«Воришка Таби» — так прозвали мужчину, который Нью-Йорка Лексус туфли таби бренда Maison Margiela, о чем последняя рассказала в TikTok, пользователи которого сработали лучше полиции. Комментаторы быстро нашли злоумышленника и завалили его гневными сообщениями, поэтому ему пришлось вернуть девушке обувь. Позже выяснилось, что на самом деле он украл дизайнерскую пару, чтобы подарить ее своей возлюбленной. «Когда мы встретились, на его лице не было ни капли сожаления. Он не раскаивался, так что будьте осторожны!» — предупредила модниц Лексус в одном из последних видео.