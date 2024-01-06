Тренер Дженнифер Энистон объяснил, как достичь стройности без спортзала

Фитнес-тренер Себастьян Лагри известен не только авторской программой тренировок, но и своим статусом звездного тренера из Лос-Анджелеса. Он работал с Дженнифер Энистон, Николь Кидман, Бритни Спирс, Кортни Кокс — и это далеко не полный список его клиенток.

Как поддерживать себя в форме без посещения спортзала, эксперт рассказал в интервью Daily Mail. И его первый совет — держаться от фитнес-центров подальше, если вы новичок в спорте.

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«Многие люди думают, что им нужно заниматься час каждый день. Я понимаю, потому что сам так тренируюсь. Но в начале вам не нужно этого делать», — объяснил гуру фитнеса.

Себастьен уверен, что привести себя в форму можно не выходя из дома. Тренер советует простые упражнения: выпады, приседания, мостик, отжимания и планку.

«Каждое утро, когда вы просыпаетесь, стойте одну минуту в планке. Это отличный способ подготовить свое тело к длинному дню. Планка всегда была одним из моих любимых основных упражнений», — объясняет эксперт.

Себастьен уверен, что резкий переход от бездействия к интенсивным тренировкам в зале может стать роковой ошибкой.

«В начале вам нужно найти какие-то занятия, которые вам нравятся. Если это только прогулки, это нормально. Ходить намного лучше, чем сидеть на диване. Вы должны найти тот вид физической активности, который вам близок, — объясняет фитнес-гуру. — Если собираетесь делать что-то каждый день, вы должны любить это делать. Это не должно ощущаться как рутина. Вы должны найти что-то, к чему лежит душа».

А если активность в одиночку сложно дается, специалист советует заниматься вместе с подругой. Так будет неловко прогулять занятие в очередной раз.

В сфере питания тренер рекомендует начать не с жестких диет, а с тщательного выбора продуктов. Например, спросите себя: действительно ли я хочу съесть то, что может пролежать на полке супермаркета два года и не испортиться? Себастьян Лагри подчеркнул, что особого секрета у знаменитостей нет. Все, что их отличает — это мышление.

«Это просто менталитет, и я думаю, что это общий знаменатель, который присущ всем успешным людям, которых я обучал: кинозвезды, спортсмены или руководители ведущих компаний».