Тренер Дженнифер Энистон объяснил, как достичь стройности без спортзала

Тренер Николь Кидман и Дженнифер Энистон объяснил, как начать путь к звездным формам без спортзала
Фитнес-тренер Себастьян Лагри известен не только авторской программой тренировок, но и своим статусом звездного тренера из Лос-Анджелеса. Он работал с Дженнифер Энистон, Николь Кидман, Бритни Спирс, Кортни Кокс — и это далеко не полный список его клиенток.
Как поддерживать себя в форме без посещения спортзала, эксперт рассказал в интервью Daily Mail. И его первый совет — держаться от фитнес-центров подальше, если вы новичок в спорте.
«Многие люди думают, что им нужно заниматься час каждый день. Я понимаю, потому что сам так тренируюсь. Но в начале вам не нужно этого делать», — объяснил гуру фитнеса.
Себастьен уверен, что привести себя в форму можно не выходя из дома. Тренер советует простые упражнения: выпады, приседания, мостик, отжимания и планку.
«Каждое утро, когда вы просыпаетесь, стойте одну минуту в планке. Это отличный способ подготовить свое тело к длинному дню. Планка всегда была одним из моих любимых основных упражнений», — объясняет эксперт.
Себастьен уверен, что резкий переход от бездействия к интенсивным тренировкам в зале может стать роковой ошибкой.
«В начале вам нужно найти какие-то занятия, которые вам нравятся. Если это только прогулки, это нормально. Ходить намного лучше, чем сидеть на диване. Вы должны найти тот вид физической активности, который вам близок, — объясняет фитнес-гуру. — Если собираетесь делать что-то каждый день, вы должны любить это делать. Это не должно ощущаться как рутина. Вы должны найти что-то, к чему лежит душа».
А если активность в одиночку сложно дается, специалист советует заниматься вместе с подругой. Так будет неловко прогулять занятие в очередной раз.
В сфере питания тренер рекомендует начать не с жестких диет, а с тщательного выбора продуктов. Например, спросите себя: действительно ли я хочу съесть то, что может пролежать на полке супермаркета два года и не испортиться? Себастьян Лагри подчеркнул, что особого секрета у знаменитостей нет. Все, что их отличает — это мышление.
«Это просто менталитет, и я думаю, что это общий знаменатель, который присущ всем успешным людям, которых я обучал: кинозвезды, спортсмены или руководители ведущих компаний».
По словам специалиста, Дженнифер Энистон, например, четко осознает, что красивое тело для нее намного важнее кусочка торта, поэтому отказ от избытка углеводов для нее не составляет особого труда.