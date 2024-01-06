7 простых идей для модных образов в холода

Суровый мороз — не помеха, а вызов! Проще застегнуться на все пуговицы и утонуть в капюшоне, но мы предлагаем семь более сложных и продуманных образов на каждый день, в которых вы и не замерзнете, и будете выглядеть стильно.

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Total black

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Черный не значит скучный. Так что будьте уверены, если составите полностью черный образ, вы не ошибетесь. Предлагаем вдохновиться выходом Хейли Бибер: вам понадобится платье макси, меховой верх и пара кроссовок, в которых зимой в городе порой даже удобнее, чем в ботинках.

Многослойность

Зима постоянно испытывает нас на соответствие температурному режиму: на улице может быть значительный минус, а в торговом центре — практически тропики. Так что многослойность не только покажет, кто здесь эксперт моды, и позволит вам всем на зависть ходить в пальто нараспашку, но и даст возможность снять лишнее в любой момент, не оставшись в базовой футболке.

Цветная деталь

Хотя полностью черный лук — бессмертная классика, иногда не помешает добавить немного цвета в образ. Хороший пример — комплект Эшли Грэм. Модель успешно объединила черную классическую водолазку, выразительные кожаные брюки и пальто насыщенного фиолетового цвета: приподнятое настроение обеспечено даже в самый серый зимний день.

Необычное пальто

Вечная проблема в холода — выбрать лагерь, к которому вам суждено примкнуть в этом сезоне. Найти «верблюжье» пальто и почувствовать себя героиней вирусного ролика про «бежотряды», или черное — и сливаться с толпой до весны. Ищите нечто особенное, и обязательно найдете: длинное шерстяное пальто необычной расцветки украсит ваш гардероб и подарит возможность для самовыражения.

Яркий пуховик и джинсы

Самый простой, яркий пуховик может быть той самой базой, которая не раз выручит вас в сезон холодов. Укороченные модели отлично смотрятся с джинсами клеш, максимально отдаляя вас от пресловутого силуэта гусеницы. Осталось дополнить комплект любимым свитером для максимального уюта или базовой водолазкой для более строгого вида.

Бэмби

Ни один олененок не пострадал: к счастью, хорошую шубу из искусственного меха найти становится все проще. К слову, Бэмби быть не обязательно, если вы в душе тигрица: выбирайте анималистичную расцветку и ловите восхищенные взгляды.

Après-ski