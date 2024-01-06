Россиянам назвали лучшие месяцы для свадьбы в 2024 году

МОСКВА, 6 января, ФедералПресс. Наступивший 2024 год является високосным, а это значит, что он отличается от обычного. Поэтому к выбору времени свадьбы нужно тоже подойти с особым вниманием. Рассказываем, какие месяцы идеальны для бракосочетания.

© Unsplash.com

«Один из главных запретов високосного года касается молодых пар. Тех, которые только готовятся к свадьбе. Согласно приметам, заключать брак в такой год нельзя», — отметили экстрасенсы.

Существует даже поверье, что такое значимое событие может закончиться скорой смертью одного из супругов. Однако экстрасенсы советуют не бояться играть свадьбу и в високосном году.

Тем не менее нужно правильно выбрать дату для этого важного события. Лучшими месяцами для свадьбы в 2024 году являются август, сентябрь, октябрь и ноябрь, а вот в начале года праздник лучше не устраивать, передает портал Pensnews.ru.