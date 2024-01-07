Американская звезда реалити-шоу, актриса Ким Кардашьян поддержала тренд на русский стиль, что вызвало восторженную реакцию у ее поклонников. Актриса, известная своим пристрастием к моде, опубликовала на своей странице в соцсетях фотографии со своего отдыха в горах, где она предстает в шапке-ушанке и шубе.

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За несколько часов после публикации фотографий в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной в РФ) они набрали свыше миллиона лайков и около семи тысяч комментариев, среди которых были и от российских пользователей. Согласно их мнению, образ Кардашьян является намеком на тренд «Russian core» или «Slavic Bimbo Girl» — стиля, вдохновленного традиционной русско-славянской одеждой и аксессуарами.

Ким Кардашьян уже не первый раз привлекает внимание своими зимними нарядами. Актриса также предпочитает облегающую одежду, подчеркивающую Х-силуэт. Она часто выбирает черный цвет, который стройнит и придает загадочности. Ким также популяризует сочетание Х-силуэта с оверсайз верхней одеждой, например, длинными пуховиками в светло-розовом цвете, передают «Дни.ру».

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