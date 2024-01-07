Что делают мужчины, чтобы получить трендовую внешность

Удивительное дело, но наравне с продвигаемой андрогинность на западе стали заботиться и о внешности, которая делает яркими представителей своего пола. Так, на одной волне с утонченной девочковостью в соцсетях возник бум на нарочитую мужественность. Современные представители поколения Z готовы пойти даже на самые серьезные меры, чтобы стать альфа-самцами в прямом смысле этого слова.

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Они колят ботокс

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Мужчины перестали стесняться того, что они ухаживают за собой, более того, стали продвигать это как норму. Формула того, что мужчина должен быть лишь красивее обезьяны, уходит в далекое прошлое.

Так, в этом году медийные мужчины запускают свои бьюти-бренды. В частности, Брэд Питт и Фарелл Уильямс. Бывший муж Анджелины Джоли так и вовсе несколько лет назад стал первым мужчиной, который представлял парфюм Chanel N5.

Косметологи отмечают огромный прирост мужской аудитории на процедуру ботокса. Она уже получила название бротокс (от английского «бро» — братан). Основной запрос сильной половины — проработать лоб и убрать гусиные лапки. Делать инъекции они начинают с 30, а некоторые и с 25 лет, если являются публичной персоной.

20 лет назад такого себе невозможно было представить, но новое поколение инфлюенсеров меняет этот эстетический мир. Стефан Оруа, косметолог, который практикует в Париже более 20 лет, говорит, что вначале карьеры его клиентура на сто процентов состояла из женщин. Отмечает, что сегодня среди его клиентов от 20 до 30% мужчин. Есть и те, кто моложе 30.

50-летние в основном выбирают процедуры ботокса, чтобы убрать морщины. А вот молодые просят редизайн. Благодаря соцсетям набирает популярность хештег #jawline. Если набрать его в поисковике, в видео молодые люди демонстрируют свои лица до и после процедуры филлеров.

Они просят косметолога сделать контурную пластику челюсти с помощью наполнителей гиалуроновой кислоты так, чтобы создать объем, а углы челюсти стали выступающими. То есть сымитировать мужественный квадратный подбородок.

От природы такими обладают Джон Траволта, Бред Питт, Генри Кавилл. Поэтому их лица выглядят естественно мужественными.

Манипуляции же с лицом после контурной пластики очень заметны, ведь у всех лица разные и по параметрам некоторым просто не подходит квадратная челюсть категорически.

Они делают пластику

Но инъекции кажутся развлечением по сравнению с тем, на что готовы пойти некоторые мужчины, чтобы получить желаемое. Поскольку филлеры имеют свойство рассасываться, чтобы получить подбородок альфа-самца, поколение Z идет на пластику.

Процедура в данном случае не простая, кости челюсти просто разбивают и собирают по новой, также могут поставить имплант. И какие последствия у пластики могут быть в долгосрочной перспективе, никто не говорит. Ведь это каркас лица, а с возрастом кости имеют свойство истончаться.

Зато после операции на фото в соцсетях у всех новоиспеченных альфа-самцов радостные лица. Ведь они обрели желанную мужественность.

Почему эта тенденция так популярна

Эксперты и психологи говорят, что бум на нарочитую мужественность возник в ответ на активную феминизацию общества и, в частности, попытки внедрить тренд на андрогинность.