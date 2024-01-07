«Лимфоузлы впитали гель»: Кудрявцева пожалела об увеличении груди

«Улучшать» внешность с помощью пластических операций рано или поздно начинают многие знаменитости. Нередко стараниями врачей звезды пытаются добиться роскошного бюста. Но не все задумываются, что операция по увеличению груди может обернуться серьезными проблемами со здоровьем в будущем.

С этим столкнулась Лера Кудрявцева. Телеведущая не скрывает, что удалила грудные импланты четыре года назад из-за проблем со здоровьем, однако неприятные последствия настигают ее до сих пор.

Увеличить грудь Лера решила после рождения сына. Но очень пожалела об этом решении, потому что имплант со временем начал протираться, из-за чего гель попал в организм.

«В лимфоузлах этот гель так и остался, хотя врачи чистили меня четыре часа. Все, что около, естественно, почистили, а лимфоузлы впитали гель, как губка», — призналась знаменитость.

По словам Кудрявцевой, избавление от импланта улучшило качество ее жизни: появилось больше сил и энергии. Звезда открыто говорит о своем негативном опыте, чтобы предостеречь других женщины от необдуманных действий.

«Не бывает так, что ты поставил себе импланты в грудь на всю жизнь. Все равно их надо менять через 10—15 лет», — пояснила она.

В целом же предубеждений насчет пластических операций у Леры нет. В перспективе она рассматривает возможность «улучшения» своего лица хирургическим путем. Но в ближайшее время не готова на этот шаг.