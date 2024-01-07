11 самых дорогих пар кроссовок в мире за всю историю

Начинаем с нереальных сумм и движемся к более адекватным. Хотя и они не из категории доступных.

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Кроссовки стали предметом коллекционирования, собрав вокруг себя любителей спорта, уличной культуры, моды и музыки. Ради самых желанных моделей сникерхеды готовы ждать часами в очередях или покупать эксклюзивные варианты на аукционах за бешеные деньги. Для некоторых дорогая обувь – не только предмет гордости, но и прекрасная инвестиция. Вместе со сникерхедом Александрой Богомоловой мы составили список самых дорогих пар в истории.

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«Я коллекционирую различные модели кроссовок с 2015 года. В жизни ношу как спортивные, так и фэшн-варианты. Люблю много гулять и классно выглядеть, поэтому стараюсь выбирать два в одном: комфорт и стиль. Рассказываю, какие кроссовки оказались самыми дорогими за всю историю. В подборке постаралась захватить самые разные по уникальности модели».

Самые дорогие кроссовки в мире

Air Jordan 13 в расцветке «Bred» сегодня считаются самыми дорогими кроссовками в истории. Они были проданы на аукционе Sotheby's за рекордные 200 миллионов рублей в 2023 году. Именно в этой паре Майкл Джордан сыграл вторую игру финала НБА 1998 года против команды «Юта Джаз». Кроссовки принесли баскетболисту и «Чикаго Буллз» шестую победу в чемпионате. Несмотря на заметные следы использования, состояние обуви осталось почти идеальным. На них также можно заметить автограф легенды. Релиз самой модели состоялся в 1997 году.

Какие бренды кроссовок считаются дорогими

Рынок обуви охватывает широкий спектр брендов: от классических до ультрамодных. Например, Gucci, Dior, Louis Vuitton – представители люксового сегмента. Они используют высококачественные материалы, создают инновационные дизайны и уделяют внимание деталям. Кроссовки дорогих брендов изначально не могут быть дешёвыми.

С другой стороны, есть Nike, Jordan и adidas. Они предлагают покупателям обувь по более доступным ценам. Однако со временем стоимость их продукции может возрасти до миллиона. На это влияет множество факторов: уникальность, материалы, ограниченный тираж, кто их носил и в честь кого сделана модель.

Рейтинг самых дорогих кроссовок

Air Jordan 10 x OVO

Solid Gold Air Jordan 10 «OVO» – вторые в рейтинге самых дорогих кроссовок в мире. Выпущены эксклюзивно для рэпера Дрейка в 2016 году. Они сделаны из настоящего 24-каратного золота, а весят около 45 килограммов! Пара произвела настоящий фурор в соцсетях. Одни восхищались красотой модели, другие обвинили рэпера в неоправданных тратах. Цена сокровища – 190 миллионов рублей.

Kanye West Nike Air Yeezy 1 «Prototype»

Коллаборация Канье Уэста с Nike была выпущена в уникальном дизайне. В этих кроссовках рэпер выступил в 2008 году на церемонии Грэмми. В апреле 2021-го пару продали на аукционе за рекордные 160 миллионов рублей.

Nike Air Ship 1984

Именно в этих кроссовках Майкл Джордан впервые выступил как профессиональный игрок НБА в дебютном сезоне. Пара создана Брюсом Килгором. Особенность дизайна Air Ship – внедрённая система воздушных подушек на пятке. Это стало новшеством для баскетбольной обуви того времени. На подошве имеются гибкие канавки, улучшающие амортизацию. Пару выкупили за 132 миллиона рублей.

Air Jordan 12 Flu-Game

Кроссовки впервые выпущены в 1996 году. Они отличались формой, верхней частью из премиальной кожи и уникальной углеродно-волоконной пластиной для улучшения стабильности на площадке. Цветовая гамма мгновенно сделала пару популярной среди сникерхедов и поклонников баскетбола.

Эти кроссовки надевал Майкл Джордан в 1997 году во время игры Flu Game. Тогда спортсмен провёл легендарный матч в истории спорта, несмотря на симптомы гриппа. За 44 минуты баскетболист набрал 38 очков. Популярность Air Jordan 12 моментально поднялась на новый уровень. Пара с автографом звезды продана за 123 миллиона рублей.

Air Jordan Retro «Kobe Pack»

Air Jordan Retro «Kobe Pack» были разработаны в 2016 году как дань уважения к 20-летней карьере Коби Брайанта в НБА. В набор вошли две модели кроссовок: Air Jordan 3 и Air Jordan 8. Они выполнены в фирменных цветах «Лос-Анджелес Лейкерс». Пары невозможно было купить в магазине, что автоматически подняло цену. Проданы на аукционе за 71 миллион рублей.

Air Jordan 1 «Shattered Backboard» 1985

Air Jordan 1 носил Майкл Джордан во время выставочного матча в 1985 году в Триесте. Баскетболист сделал мощный данк, в результате чего разбил табло. В подошве левой кроссовки застрял осколок стекла. Именно эта деталь добавила особую уникальность паре. Были проданы за 55 миллионов рублей.

Nike Moon Shoe

Кроссовки созданы Биллом Бауэрманом – соучредителем Nike и тренером по лёгкой атлетике. Дизайнер хотел спроектировать обувь, увеличивающую сцепление бегуна с дорожкой. Пара получила своё название из-за уникальной подошвы. Она напоминает следы, оставленные космонавтами на Луне во время миссии «Аполлон».

Модель выпущена в ограниченном количестве для спортсменов, участвующих в отборочных соревнованиях США по треку и полевым видам спорта в 1972 году. Немногие пары смогли сохраниться до наших дней. Одни из них были проданы на аукционе в июле 2019 года за 39 миллионов рублей.

Louis Vuitton x Nike Air Force

Долгожданный фэшн в рейтинге самых дорогих кроссовок – коллаборация люксового бренда с Nike. Эта модель стала последней работой ушедшего из жизни дизайнера Вирджила Абло. Она привлекла внимание всех модников мира в 2022 году. Пара имеет классическую монограмму Louis Vuitton, а надпись Air выполнена в коронном стиле Off-White. Цена этих дорогих кроссовок достигла 31 миллиона рублей.

Nike Mag 2016

Смотрели фильм «Назад в будущее 2»? Вспомнили те самые кроссовки? Да, это именно они. Бренду потребовалось почти 30 лет, чтобы создать уникальную пару со светящимися элементами и технологией самозатягивающихся шнурков. Знаменитые кроссовки Марти Макфлая были проданы за 17,9 миллиона рублей.

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