Ева Лонгория кардинально сменила имидж: фото

В новый год Ева Лонгория зашла в ударе и уже второй раз за 2024-й (а прошла, между прочим, всего неделя) удивляет поклонников в самом лучшем смысле. Пару дней назад в Сети активно обсуждали ее снимки с кинофестиваля в Палм-Спрингсе в прозрачном платье, которое произвело фурор, а накануне звезда «Отчаянных домохозяек» удивила еще одним роскошным образом.

© Super.ru

На этот раз Лонгория не ограничилась одним только нарядом и пошла дальше, кардинально изменив имидж. Привычную прическу она решила оставить в прошлом и появилась на голливудском мероприятии La Cena Los Angeles с челкой и укладкой с эффектом влажных локонов.

Super.ru