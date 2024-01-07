Ева Лонгория кардинально сменила имидж: фото
В новый год Ева Лонгория зашла в ударе и уже второй раз за 2024-й (а прошла, между прочим, всего неделя) удивляет поклонников в самом лучшем смысле. Пару дней назад в Сети активно обсуждали ее снимки с кинофестиваля в Палм-Спрингсе в прозрачном платье, которое произвело фурор, а накануне звезда «Отчаянных домохозяек» удивила еще одним роскошным образом.
На этот раз Лонгория не ограничилась одним только нарядом и пошла дальше, кардинально изменив имидж. Привычную прическу она решила оставить в прошлом и появилась на голливудском мероприятии La Cena Los Angeles с челкой и укладкой с эффектом влажных локонов.
Ева, как известно, экспериментам часто идет на встречу и нередко интегрирует в образы необычные для себя вещи — этот раз не стал исключением. И все-таки сильно рисковать селебрити не стала и использовала накладную челку. Впрочем, какая разница, если сама Лонгория невероятно довольна результатом? «Это парик. Это даже не мои волосы, но разве это не здорово?» — восторженно поделилась она с изданием PEOPLE.