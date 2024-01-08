Актриса Марго Робби снялась в блестящем платье Барби

Актриса Марго Робби пришла на «Золотой глобус» в розовом платье в стиле Барби. Об этом сообщает People.

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Марго Робби появилась на церемонии в созданном на заказ платье Giorgio Armani Privé с блестками и розовым боа из тюля, в котором поклонники Барби сразу же узнали реплику куклы Super Star Barbie 1977 года. Робби была номинирована на «Лучшую женскую роль — комедия или мюзикл».

Актриса украсила свой образ ювелирными изделиями Lorraine Schwartz стоимостью $3 миллиона. Она также надела кольцо от Golconda Diamond с бриллиантом 3 карата без изъянов натурального ярко-розового оттенка.

Релиз «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом состоялся 19 июля. И только за первый уикенд кассовые сборы фильма составили $356 млн. Лента о побеге знаменитой куклы из кукольной страны уже успела стать самой кассовой в 2023 году.