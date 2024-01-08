Как оживить кожу после праздников: 5 советов косметолога

Говорят, как встретишь год, так и проведешь. Начните его со свежим лицом, красивой и сияющей кожей. Вместе с Розой Герлиани ― врачом-дерматокосметологом центра инновационной медицины ― подготовили простое руководство, которое поможет справиться с прокрастинацией и заняться собой уже в праздники.

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Вода

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Пейте много воды и избегайте кофеина и алкоголя. Питьевая вода — один из самых простых и эффективных способов ухода за кожей и телом после излишеств праздничного стола. Если обычная вода кажется невкусной, придайте ей свежих ноток. Например, добавив ломтик лимона, вы дольше не будете испытывать жажду, сделаете воду приятнее на вкус и еще полезнее.

Сахар

Обработанный сахар в десертах, конфетах, сладких коктейлях провоцирует клеточное воспаление, которое негативно влияет на системы организма. Кожа может выглядеть тусклой, морщинистой, уставшей и отечной. Обладатели склонной к высыпаниям кожи также сталкиваются с обострениями акне и повышенной активностью сальных желез. Старайтесь постепенно снижать употребление сладкого, заменяя вредные десерты фруктами, цукатами, орехами и йогуртами.

Токсины

За время праздников в организме накапливаются токсины, которые разрушают клетки и препятствуют нормальной работе всех систем. Доступный и рабочий способ вывести токсины через кожу — это вспотеть. Например, в результате физической активности или температурного воздействия. Могут помочь как тренировки, так и хамам, финская или инфракрасная сауна.

Очищение

Восстановление здоровья и красоты кожи начинается с правильного очищения. Отшелушивание ороговевших частичек должно быть бережным и регулярным. Вместо скрабов с абразивными частицами лучше использовать химические эксфолианты. Например, гели, тоники, маски и легкие пилинги с AHA, BHA и PHA кислотами.

Дополнительно «вытянуть» токсины и загрязнения из кожи помогают средства с экстрактами водорослей, угля, глины, вулканического пепла. А для профилактики воспалений при проблемной коже рекомендуются средства с салициловой кислотой.

Обновление

Поддержать домашнюю бьюти-рутину помогают профессиональные методики у косметолога. Одна из популярных процедур с вау-эффектом ― вакуумный гидропилинг Silk Peel. Специальный аппарат словно пылесос вытягивает все загрязнения из кожи, одновременно насыщая кожу полезными компонентами сыворотки. Сразу после можно выходить в свет, восхищая всех здоровым сияющим лицом.

Когда лишь очищения недостаточно и хочется еще эффекта омоложения, рекомендуются инъекционные методики. Плазмолифтинг, биоревитализация, мезотерапия оказывают на кожу воздействие изнутри, запуская процессы регенерации на клеточном уровне.